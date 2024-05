Tennis: problema all'anca destra, Sinner si ritira dall'Open di Madrid

TENNIS

Non si è risolto l'infortunio che aveva condizionato gli ultimi match dell'azzurro, Auger-Aliassime va in semifinale senza giocare: "È triste, ma meglio non peggiorare la situazione"

© Getty Images Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dall'Open di Madrid a causa del problema all'anca destra che lo ha condizionato negli ultimi giorni. L'annuncio lo hanno dato direttamente gli organizzatori del torneo: "Jannik Sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra - si legge in una nota -. Giovedì, pertanto, non scenderà in campo nella partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. Riprenditi presto, Jannik!". Successivamente sono anche arrivate le parole dell'azzurro: "È triste, ma meglio non peggiorare la situazione".

I problemi per Jannik erano emersi dopo la sfida dei sedicesimi vinta contro Kotov. L'altoatesino aveva deciso di stringere i denti e scendere in campo per gli ottavi, riuscendo a eliminare Khachanov in tre set nonostante il dolore. Ora, però, è arrivato il forfait, anche perché all'orizzonte ci sono gli Internazionali d'Italia a Roma e, soprattutto, appuntamenti chiave della stagione come il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi.

SINNER: "MOLTO TRISTE, MA MEGLIO NON PEGGIORARE LA SITUAZIONE"

"È molto triste dovermi ritirare dalla mia prossima partita qui a Madrid - le parole di Sinner, affidate ai social -. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e la cosa sta lentamente diventando più dolorosa. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che fosse meglio non giocare oltre e rischiare di peggiorare la situazione. Nei prossimi giorni farò altri esami e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie ragazzi per tutto il vostro supporto".

L'ANNUNCIO DEGLI ORGANIZZATORI