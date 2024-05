ATP Masters 1000 di Madrid, Rublev elimina Alcaraz ai quarti e consente a Sinner di allungare in classifica

Indipendentemente da come andrà con Felix Auger-Alliassime, Jannik Sinner tornerà da Madrid arricchito di esperienza e di punti nella classifica ATP. Il 22enne di Sesto Pusteria avrà infatti modo di sfruttare da una parte i progressi mostrati sulla terra rossa, dall'altra l'eliminazione precoce del padrone di casa Carlos Alcaraz, sconfitto ai quarti per 4-6 6-3 6-2 da Andrej Rublev. Debilitato dal problema al braccio destro che ha messo in dubbio la sua presenza sino all'ultimo, il giovane spagnolo ha dovuto dire addio alla possibilità di conquistare per la terza volta l'ATP Masters 1000 iberico.