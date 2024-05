Juve e Milan si giocano Zirkzee: incognita Arsenal, l'Inter non affonda 

L'ASTA

Per l'olandese è lotta a due, con i Gunners che potrebbero sparigliare le carte a suon di milioni

Joshua Zirkzee si prepara a infiammare il prossimo mercato estivo. Attaccante rivelazione della Serie A, il 22enne ha già una quotazione rilevante: per meno di 50 milioni di euro sarà difficile soffiarlo al Bologna. Il Milan è il club che si è mosso prima di tutti, e sta cercando un accordo con l'entourage dell'olandese per anticipare la vasta concorrenza. Ma la Juve, inseritasi prepotentemente, non ha intenzione di vederselo soffiare sotto gli occhi: anche per questo Giuntoli, nei primi giorni di aprile, ha incontrato direttamente i dirigenti felsinei.

Al momento è una lotta a due in Italia, lì dove il calciatore preferirebbe restare per completare la sua crescita. L'Inter, che dalla Germania hanno definito in corsa, appare invece più defilata: con l'arrivo di Taremi, Inzaghi ha già tre punti di spessore. Tanto dipenderà anche dalle mosse in panchina: se la Vecchia Signora dovesse affondare in panchina per Thiago Motta, la Juve avrebbe una carta da giocarsi lato giocatore non da poco. Ma attenzione pure al Milan che, liberando definitivamente Saelemaekers agli emiliani, potrebbe abbassare il prezzo del cartellino.

Al momento sembra difficile che l'ex Parma apra a una estera: nel caso è già pronto l'Arsenal di Arteta che potrebbe mettere sul piatto diversi denari. E il Bayern? I bavaresi, che pur potrebbero riportarlo a casa sborsando i 40 milioni di euro della clausola di ri-acquisto, cercano altrove il vice Kane.