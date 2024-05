Pistoia e il sogno americano: Moore e Willis incantano

I PROTAGONISTI

Pistoia è una delle rivelazioni del campionato, anche grazie all'apporto dei due americani: Charlie Moore e Peyton Willis. Con le loro giocate vogliono stupire anche ai playoff

Non ci sono dubbi quando si parla delle più belle sorprese del campionato: è impossibile non citare Pistoia. L'Estra ha disputato una regular season esaltante, conquistando (da neopromossa) prima la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia e poi anche un pass per i playoff. Con enormi meriti della società, che ha avuto idee chiare ed è riuscita a tradurle in risultati, grazie al lavoro di coach Brienza.

Se in chiave mercato tutto è partito dalla scelta di Derek Ogbeide, è innegabile l'apporto che i due americani, Willis e Moore, hanno dato per tutta la stagione, sotto molti punti di vista.

Charlie Edward Moore, nato a Chicago, è arrivato dai serbi del Kosarkaski di Belgrado e il suo nome è in evidenza nelle classifiche individuale: terzo giocatore del campionato per media punti (17.6, meglio di lui solo l'ex Varese Hanlan e Nico Mannion), quinto per assist (5.3 a partita) e quarto per falli subiti (5.2). Ma i numeri raccontano solo una parte del suo talento: giocate spettacolari e imprevedibili, spesso decisive nella parte finale del match, con una varietà di repertorio davvero considerevole: può colpire da lontano, come penetrare in slalom fino a canestro. La sua migliore prova, per punti, è arrivata contro Brindisi (trentello e ben 5 triple a segno), ma tra le diapositive del suo campionato spiccano i canestri sul finale, come quello che ha deciso all'overtime la sfida con Napoli, facendo capire a tutti che il sogno playoff di Pistoia era legittimo.

© IPA

Peyton Terrel Willis, invece, è nato a Fayetteville, nell'Arkansas, ed è arrivato dagli israeliani dell'Hapoel Gilboa Galil Elyon. Anche la sua media punti è eccellente (16.3), con picchi realizzativi ancora più alti: contro Tortona, a dicembre, ha totalizzato 36 punti. In quella partita, tra l'altro, ha firmato una delle giocate più belle della stagione, con una super tripla allo scadere della sirena dei 24''.

Qualcuno li ha definiti gemelli, di sicuro sono i punti di forza dell'Estra che, anche ai playoff, vuole continuare a stupire.