Milan, Sacchi sta con Pioli: "Lo confermerei, merita rispetto per quello che ha dato"

MILAN

L'ex tecnico rossonero: "La sua conferma non sarebbe un ripiego"

© Getty Images "Perché non tenere Pioli? Io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva. Ha vinto uno scudetto e la società aveva speso meno delle avversarie. In quell’occasione aveva stupito tutti e divertito il pubblico. In questa stagione, se tutto va bene, si piazza al secondo posto in campionato: significa che soltanto l’Inter ha fatto meglio". In un momento in cui impazzano i rumors sul prossimo allenatore del Milan, Arrigo Sacchi si schiera pubblicamente con l'attuale tecnico rossonero, che a fine stagione lascerà nonostante un altro anno di contratto.

"E poi, i giocatori acquistati li ha voluti tutti Pioli o sono stati scelti dai dirigenti? - si chiede Sacchi sulla Gazzetta dello Sport - Io credo che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato al Milan e per come si è comportato. Mi sembra che la sua conferma non sarebbe un ripiego. È un allenatore che ha saputo migliorarsi nel corso del tempo. È vero che ha commesso degli errori ma sbagliare è umano. Prenderei in considerazione l'ipotesi di confermarlo". E ancora: "Ho letto che per prenedre il posto di Pioli circolano i nomi di Lopetegui, Fosenca, Galtier, Gallardo, Tedesco, Van Bommel, De Zerbi... Se per un giocatore straniero è complicato inserirsi nel calcio italiano, per un allenatore lo è ancora di più".