Battocletti convincente sui 1500 di Modena con 4’03″50

La mezzofondista azzurra riscatta la prova di Milano

© Getty Images

Nel meeting disputato a Modena per celebrare i 150 anni della società sportiva La Fratellanza, ottima prestazione di Nadia Battocletti che domina la gara dei 1500 femminili, riscattandosi ampiamente dalla prova non brillante di sabato scorso all’Arena di Milano in quanto, pur correndo praticamente da sola negli ultimi 500 metri, ha chiuso con un eccellente 4’03″50 a 16 centesimi dal suo personale, dimostrando di valere molto meglio viste le condizioni meteo di umidità e con la pista bagnata.

Un miglioramento netto di oltre 5 secondi rispetto a quattro giorni prima quando aveva corso in 4’08″51, apparendo un po’ impacciata e non in grado di sostenere il ritmo più elevato di una distanza diversa da quelle a cui lei è maggiormente abituata, quali soprattutto i 5000 oltre che i 10.000 metri, ma evidentemente la sua prima uscita ha rappresentato solo un test di verifica in cui non ha voluto troppo esporsi e, nella gara dell’evento emiliano, ha definitivamente mostrato di poter ambire, come ha esplicitamente dichiarato, a uno dei tre posti per competere ai Giochi Olimpici di Parigi.

A tal riguardo ricordiamo come per ora, Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa e Ludovica Cavalli siano già in possesso del minimo richiesto, ma che si sono almeno altre due atlete oltre che Battocletti, quali Marta Zenoni e Federica Del Buono, che potrebbero anche loro ottenerlo, lasciando poi nelle mani del direttore tecnico federale Antonio la Torre il pallino della difficile scelta finale.