Newey lascia la Red Bull: la Ferrari sogna dopo l'incontro a Londra con Vasseur

FORMULA 1

L'ufficialità è arrivata dopo l'incontro avuto fra il team principal del Cavallino Rampante e l'ormai ex direttore tecnico della scuderia di Milton Keynes

© Getty Images Londra è la capitale dei grandi accordi segreti. La storia ce lo insegna come confermato dai Patti stretti fra l'Italia giolittiana e l'Intesa durante la Prima Guerra Mondiale, tuttavia un nuovo clamoroso sodalizio potrebbe nascere all'ombra del Big Ben e cambiare il corso della Formula 1. È il caso dell'addio di Adrian Newey alla Red Bull, ufficializzato a ridosso del weekend di Miami, ma soprattutto dopo l'incursione britannica di Fedric Vasseur per condurlo in Ferrari.

Ormai è noto da tempo che in casa Red Bull le acque siano parecchio agitate e che il progettista più vincente della storia dell'automobilismo sia intenzionato a lasciare con un anno d'anticipo rispetto al contratto in atto con la scuderia anglo-austriaca. L' "Horner Gate" e il continuo "tira e molla" messo in atto da Max Verstappen, istigato dal padre Jos, haspinto l'ingegnere britannico ha deciso di lasciare Milton Keynes con probabile destinazione Maranello.

"Oracle Red Bull Racing annuncia oggi che Adrian Newey lascerà il Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025 - ha annunciato la scuderia con una nota stampa -. Il genio dell’ingegneria si ritirerà dai compiti di progettazione della Formula 1 per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissima RB17. Rimarrà coinvolto e impegnato in questo entusiasmante progetto fino alla fine del rapporto di collaborazione”.

Vedi anche Formula 1 Red Bull, Jos Verstappen getta ombre sul futuro di Max: la Mercedes sogna Maranello sarebbe diventata la nuova meta proprio nelle ultime ore quando, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Vasseur avrebbe virato verso la Gran Bretagna invece di volare a Miami con la squadra per chiudere l'accordo. Tutto fatto insomma, soprattutto alla luce dell'ufficialità del divorzio arrivata nel giorno del trentesimo anniversario della scomparsa di Ayrton Senna. Considerata la vicinanza fra la notizia e l'incontro con il team principal della Rossa, a questo punto la palla passa alla Ferrari che deciderà quando dare l'annuncio del nuovo matrimonio e dare così vita all'era Newey.

Dopo aver vinto titoli con Williams, McLaren e Red Bull, il Cavallino Rampante è la destinazione che manca al tecnico inglese che troverà a partire dal 2025 il suo vecchio pallino Lewis Hamilton per un'accoppiata che fa sognare i tifosi della rossa e che ricorda moltissimo l'infornata di metà anni Novanta che portò in Italia Michael Schumacher, Ross Brown e Jean Todt. Servì qualche anno prima di vincere, ma poi si aprì un'epoca rimasta negli annali della storia della Formula 1.

Servirà quindi pazienza e soprattutto spazio libero per lavorare alla vettura del 2026 senza vincoli legati al gardening interpretando al meglio il cambio del regolamento, una situazione di cui Newey è maestro e potrebbe riportare la Ferrari sul tetto del mondo a quasi vent'anni di distanza dal Mondiale vinto da Kimi Raikkonen.