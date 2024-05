Inter, contro il Sassuolo l'ora del turnover: quali cambi studia Inzaghi

i campioni

Per l'Inter quattro-cinque cambi in ogni reparto nella sfida di Reggio Emilia, dubbi soprattutto a centrocampo

Contro il Torino era quasi obbligatorio schierare i titolari, in modo che San Siro applaudisse i Campioni d'Italia, ma per la trasferta sul campo del Sassuolo Simone Inzaghi pensa a fare un po' di turnover nell'Inter: sia per dare modo di farsi vedere a chi ha trovato meno spazio durante questa annata sia per dare riposo a chi nelle ultime settimane è sembrato - logicamente, siamo anche a fine stagione - un po' appannato. Sono almeno quattro-cinque i cambi che ha in testa l'allenatore nerazzurro, con dubbi soprattutto a centrocampo.

In porta dovrebbe esserci ancora Sommer, alla ricerca del 19° clean sheet stagionale per avvicinare il record assoluto in Serie A (appartenuto a Buffon, De Sanctis e Provedel) di 21. Riposo per Pavard in difesa, dove ci sarà spazio per Bisseck con il resto della difesa "obbligato" con de Vrij e Bastoni visto lo stop di Acerbi e l'affaticamento al polpaccio di Dimarco che quindi spinge Carlos Augusto titolare sulla fascia mancina di centrocampo. Potrebbe anche vedersi Buchanan in quel ruolo con l'ex Monza a fare il braccetto al posto di Bastoni ma sembra più una soluzione da vedere a gara in corso.

Se sull'altra corsia avrà spazio Dumfries, assente contro il Torino per la squalifica rimediata nel derby, in mezzo ci sono i più grossi dubbi di Inzaghi. Barella dovrebbe mantenere il posto anche eventualmente per non snaturare troppo il reparto, Frattesi è pronto a dare un po' di riposo a Mkhitaryan mentre resta ancora egualmente divisa tra i due la chance di vedere Asllani o Calhanoglu, dubbio da sciogliere da qui a sabato

In attacco sembra difficile dare riposo al capitano Lautaro Martinez, che vuole tornare al gol visto il digiuno da fine febbraio, quindi Sanchez (più di Arnautovic) si candida a sostituire Marcus Thuram.

Vedi anche inter Stadio Inter, prorogata l'esclusiva sui terreni di Rozzano