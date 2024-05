Juventus, forte interesse per Calafiori. In attacco si pensa ancora a Morata

MANOVRE BIANCONERE

Il Bologna chiede circa 25 milioni. Lo spagnolo pronto a tornare a Torino per la terza volta: per i bianconeri sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio

Non solo le grandi manovre a centrocampo, la Juventus è pronta a rivoluzionare l'attacco e pensa a muoversi anche in difesa. Il club bianconero, che a giugno dirà addio ad Alex Sandro da svincolato, è infatti molto interessato a Riccardo Calafiori, da tempo in cima alla lista dei giocatori seguiti da Giuntoli perché in grado di dare diverse soluzioni dal punto di vista tattico potendo giocare sia da terzino sinistro sia da braccetto di una difesa a tre. Il Bologna chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro ma si studia una formula che porterebbe al prestito oneroso con obbligo di riscatto e la cifra del riscatto potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica da scegliere dal settore giovanile bianconero. Con la stagione ancora da completare (il posto Champions da blindare e la finale di Coppa Italia in ballo), comunque, l'accordo definitivo inevitabilmente arriverà tra qualche settimana.

Capitolo attacco - Il grande sogno si chiama Joshua Zirkzee, ma il costo elevato del cartellino e la concorrenza di Milan, Inter e Premier League stanno spingendo i bianconeri a valutare anche altre piste e in particolare quella che porta ad Alvaro Morata. L'attaccante dell'Atletico Madrid, 20 gol in stagione finora e un contratto fino al 2026 ma anche un accordo sulla parola con il suo club per essere liberato in caso arrivasse una destinazione a lui gradita, tornerebbe volentieri a Torino (dove ha ancora una casa) e per i bianconeri sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio.

In casa Juve Morata è considerato affidabile, utile e perfetto per inserirsi subito e senza affanni nello spogliatoio, per riportarlo in Italia per la terza volta servono circa 15 milioni e con gli addii di Milik e Kean la Signora potrebbe garantirgli un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro a stagione (attualmente coi bonus guadagna circa 7 milioni).

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano cantava Venditti e amava ripetere Adriano Galliani, Morata ha tanta voglia di tornare in bianconero (dove in 185 partite ha segnato 59 gol) e la Juve ci sta pensando: quello dello spagnolo è il primo nome sulla lista di Giuntoli se Zirkzee dovesse diventare un sogno irrealizzabile.

Vedi anche inter Juventus, i tifosi non perdonano Cuadrado: "Via dal J-Museum"