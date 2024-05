Rafa Nadal potrebbe saltare il Roland Garros: "Deciderò dopo Roma"

Il campione spagnolo ha confermato la volontà di esser presente agli Internazionali d'Italia, ma al tempo stesso valutando la sua partecipazione al secondo Slam stagionale

Madrid celebra Nadal, l'omaggio è da brividi



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Rafa Nadal ha salutato l'ATP Masters 1000 di Madrid con l'omaggio del pubblico casalingo che lo ha celebrato dopo la sconfitta patita con il ceco Jiri Lehecka. Se lo spagnolo ha avvicinato il proprio ritiro sottolineando come si potrebbe trattare dell'ultima sfida nella capitale iberica, il maiorchino ha lanciato ombre anche sul futuro prossimo che lo dovrebbe vedere al via sia degli Internazionali d'Italia che del Roland Garros.

Il "padrone della terra rossa" non ha ancora deciso e molto dipenderà dalle condizioni fisiche come confermato in conferenza stampa: "Saluto Madrid più felice di quando ero arrivato. È difficile immaginarsi che possa fare grandi cose a Roma, ma continuo a dire che nello sport tutto può cambiare molto rapidamente. Dopo Roma deciderò se giocare o meno il Roland Garros. Spero di giocare a Roma e, se non ci saranno contrattempi, andrò lì con la voglia di migliorare ancora".

Nonostante l'incontro con Lehecka dovrebbe esser l'ultimo a Madrid, Nadal ha lasciato aperta una piccola finestra su un suo presunto ritorno: "Non so se sarà l’ultima volta in Spagna, anche se è probabile lo sia. C’è una Coppa Davis all’orizzonte, che forse è scartata per la posizione in calendario, ma alla fine non si può mai sapere. Se questa è stata l’ultima volta in Spagna, è stato un piacere”.