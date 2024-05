Nba: Boston vince e passa il turno, Dallas supera i Clippers  

BASKET

I Celtics travolgono gli Heat (118-84) e chiudono la serie sul 4-1. Doncic domina a Los Angeles: 3-2 per i Mavericks

© Getty Images Nei playoff Nba, Boston travolge gli Heat in gara-5 ed è la prima squadra della Eastern Conference a passare il primo turno. Al TD Garden finisce 118-84 in favore dei Celtics, che chiude così la serie sul 4-1. A Ovest, invece, Dallas fa il colpaccio: i Mavericks, trascinati da un super Luka Doncic, dominano a Los Angeles contro i Clippers (123-93) e si portano sul 3-2, guadagnandosi il match point in gara-6 in Texas. In palio, la sfida a Okc.

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 118-84

Quest'anno la serie tra Boston e Miami non regala nessun colpo di scena: i Celtics travolgono 118-84 gli Heat al TD Garden e chiudono la serie sul 4-1, volando alle semifinali di Conference a Est. Come nelle ultime tre gare, non c'è partita: la squadra che ha dominato la Regular Season prenota con largo anticipo il successo, visto che a fine primo quarto è già a +18 (41-23) e all'intervallo lungo è sul 68-46. I giochi sono ufficialmente fatti con il 30-20 del terzo periodo: a 12 minuti dalla fine il vantaggio è di 32 punti (98-66). A trascinare Boston è ancora Derrick White, autore di 25 punti (gli stessi di Jalen Brown) con 4 triple, mentre Tatum mette a referto una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi e ci sono anche i 17 dalla panchina di Hauser. Gli Heat, che per tutta la serie non riescono a schierare Jimmy Butler, cadono nonostante i 23 punti di Adebayo, l'ultimo a mollare tra le fila di Miami. Boston attende ora gara-6 e l'eventuale gara-7 per capire se sfiderà Cleveland o Orlando, con la serie sul 3-2 per i Cavs.

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 93-123

La serie tra i Clippers e Dallas è a una svolta: i Mavericks dominano 123-93 a Los Angeles, rifilando alla squadra di Lue la peggior sconfitta della storia della franchigia ai playoff. L'equilibrio dura un tempo, poi dopo il 56-46 dell'intervallo lungo arriva la fuga definitiva degli ospiti che, trascinati da un super Luka Doncic (35 punti, 10 assist e 7 rimbalzi), volano sul +20 a 12 minuti dalla fine (89-69) e chiudono la gara sul +30. Oltre allo sloveno, ci sono da mettere a referto anche i 14 di Kyrie Irving, non eccezionale al tiro (6/14), così un contributo fondamentale arriva dalla panchina con i 15 di Kleber (5 triple), i 14 di Hardy e i 12 di Green. Inutili, per i Clippers, i 15 di Zubac e Paul George, che aggiunge anche 11 rimbalzi, e i 14 di Powell dalla panchina. Malissimo Harden: appena 2/12 dal campo con 7 punti. Ora, Dallas ha a disposizione due match point, il primo in Texas in gara-6. Los Angeles deve invece vincere per giocarsi la decisiva gara-7 alla crypto.com Arena. In palio, la semifinale della Western Conference contro i Thunder.