Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018: Germania ko con la Corea e a casa Corea del Sud-Germania 2-0. Clamoroso: i campioni del mondo vanno a casa. Per la prima volta nella loro storia, eliminati al primo turno dei Mondiali. Dal miracolo di Kroos contro gli svedesi a questo zero di confusione e di vergogna contro i coreani, palloni stregati, ma soprattutto una squadra che non ha saputo, lungo tutto il torneo, essere se stessa. Battuta 2-0 con due reti dopo il 90' di Kim e Son. >