Si gioca sabato 19 e domenica 20. Domenica le partite si giocheranno alle 18.00 ad eccezione di Lazio-Inter e Sassuolo-Roma, in campo alle 20.45. La Juve, se già campione, sarà in campo sabato

Tutti i calciatori in scadenza a parametro zero che potrebbero movimentare l'estate della Serie A

Il centrale di Inzaghi ha già firmato per l'Inter, rivale per l'ultimo posto tra le grandi d'Europa. E i tifosi si spaccano sull'opportunità di utilizzarlo contro i nerazzurri

Lo spagnolo, ex campione con Ducati, in pista nella Audi Sport R8 LMS Cup

Secondo turno di stop per l'arbitro dopo Inter-Juventus. Punizione che può trasformarsi in "vacanza premio"

In Messico, il Brasile dei numeri 10 è campione per la terza volta, azzurri battuti in finale 4-1. La staffetta Mazzola-Rivera, la partita del secolo Italia-Germania 4-3 e quei 6 minuti che sconvolsero il mondo (azzurro). Gerd Muller e Gigi Riva

Il 59enne barese a Repubblica: "Non ho fatto tre passaggi obbligatori ma il microchip non l'ha rilevato. Dovevano squalificarmi"

Lo Special One sul centrocampista francese: "Nessun colloquio con l'agente o con altri club". E la stampa britannica assicura: i Red Devils non vogliono cedere l'attaccante inglese

Nuovo record per il maiorchino: mai nessuno come lui

La Coppa Italia non è stata alzata da capitan Buffon ma da Marchisio: è (anche) un'indicazione importante per il futuro

Ci sono quasi a ogni gara. Ma amano in particolar modo le prove di lunga distanza dove possono mettere in risalto la loro migliore abilità: che è bluffare. Sul tempo, sul percorso, sull'identità.

IL FUTURO AZZURRO

Il subcommissario della Figc annuncia l'introduzione delle seconde squadre: "Ci sarà un bando per i club di A e saranno composte da Under 21. Ex campioni in Federazione? Sarebbero importanti"