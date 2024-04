Nba: i Suns affondano, Minnesota si porta sul 3-0. Vittorie per Dallas e Indiana

NBA PLAYOFF

Phoenix si affida alle sue stelle, ma perde nuovamente e, come i Lakers, è ad un passo dall'eliminazione. Mavs e Pacers si portano invece sul 2-1 contro i Clippers e Milwaukee

© sportmediaset La notte dell'Nba sorride ai Minnesota Timberwolves, che dominano contro i Phoenix Suns e li spingono a un passo dall'eliminazione: la vittoria per 126-109, con 36 punti di Anthony Edwards, vale il 3-0 che mette i rivali con le spalle al muro in vista di gara-4. Gara spettacolare tra Indiana e Milwaukee: la spuntano i Pacers nei supplementari (121-118) e si portano sul 2-1. Stesso punteggio tra Dallas e i Clippers: i Mavs vincono 101-90 in gara-3.

PHOENIX SUNS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 109-126 (0-3)

Nella regular season Phoenix aveva vinto tutti e tre gli scontri contro Minnesota, compromettendone il primo posto in classifica, ma questi playoff hanno ribaltato completamente le gerarchie. I Timberwolves dominano nella ripresa, con un parziale di 36-20 nel terzo quarto, e volano sul 3-0 travolgendo i Suns col punteggio di 126-109 senza mai finire in svantaggio per tutto l'arco della sfida. Una dimostrazione di forza che annichilisce una formazione rivale che non ha nessun contributo dal suo supporting cast e si affida solo ai Big Three, facendo sorgere enormi dubbi sul futuro di questo roster. Bradley Beal è il top-scorer con 28 punti davanti a Durant (25) e Booker (23), ma tutti e tre arrotondano il loro bottino nel finale ed a gara conclusa. Di contro, la prova dei T'Wolves è sontuosa. La squadra ospite, che mai era andata sul 3-0 nei playoff, beneficia in particolare dei 36 punti di Anthony Edwards, che consolida il suo status di stella nel panorama-Nba. Alle sue spalle le doppie doppie di Rudy Gobert (19+14) e Karl-Anthony Towns (18+13), più altri tre giocatori in doppia cifra: grande contributo per Alexander-Walker (16), Conley (15) e Naz Reid (13). Minnesota è più squadra e lunedì, alle 3.30 italiane, avrà la chance per chiudere la serie: ci si aspetta una reazione dai Suns che, come i Lakers, rischiano di uscire con un umiliante 4-0.

INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 121-118 dts (2-1)

Pacers e Bucks danno vita a una partita spettacolare ed aperta ad ogni risultato, che infatti si chiude solo ai supplementari: qui Tyrese Haliburton si prende l'ultimo possesso e sigla il canestro della vittoria, che vale il 121-118 e il 2-1 nella serie per Indiana. La gara inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, che volano sul +19 nel primo quarto e sembrano in totale controllo quando chiudono con un ampio vantaggio a metà gara (67-55): Milwaukee però ha un grande Khris Middleton, che trascina i suoi alla rimonta e al pareggio sulla sirena (111-111), prima del successo dei Pacers nell'overtime. Nelle fila di Indiana il migliore in termini di punti è Myles Turner (29), ma la prova da ricordare è quella da ricordare: anche in una serata complicata al tiro (8/22 e 1/12 da tre), si prende l'ultimo possesso e chiude da eroe con 18 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Alle sue spalle una squadra solida: Siakam chiude a quota 17 manifestando qualche lacuna difensiva, doppia cifra anche per Nembhard (16), Toppin (15) e Nesmith (13). Milwaukee, di contro, è sempre priva di Giannis Antetokounmpo e si affida a un protagonista a sorpresa: Khris Middleton segna la tripla del pari e tiene vivi i suoi anche nel supplementare, chiudendo col suo career-high e un totale di 42 punti e dieci rimbalzi. Alle sue spalle i 28 punti di un acciaccato Lillard, che tira 6/20 dal campo, doppia doppia invece per Portis (17+18). Indiana non stecca la prima gara in casa ed ora avrà una grande chance per allungare: gara-4 si giocherà lunedì all'una italiana.

DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES CLIPPERS 101-90 (2-1)

I Dallas Mavericks si confermano una nuova realtà difensiva dell'Nba e azzerano le fonti di gioco dei Clippers, andando a vincere 101-90 e portandosi sul 2-1 con una grande prestazione sotto ogni fronte. Luka Doncic, seguito dal vivo nientemeno che da Florentino Perez (in visita a Dallas), è infatti sottotono e tira solo 7/25 dal campo, ma nonostante questo i suoi non perdono mai il controllo della sfida: +13 a metà gara (54-41) e poi via alla gestione fino alla sirena ed al successo in questa gara-3. Nelle fila dei Clippers incidono oltremodo le palle perse (19) e le prove da dimenticare di Kawhi Leonard (9) e Paul George (7): sono solo tre i giocatori in doppia cifra, con Powell e Harden appaiati a quota 21 punti davanti a Zubac (19). Incidono invece, anche se Kyrie era fermo a due punti prima dell'ultimo quarto, le stelle di Dallas: Doncic sfiora la tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist precedendo Irving (21) e Lively (13). Numeri che bastano per sconfiggere i Clippers, che perdono anche Westbrook per un doppio tecnico nel quarto quarto: una gara da dimenticare per l'ex Okc che chiude con un solo punto sbagliando sette tiri su sette dal campo. Dallas dunque vola sul 2-1 e domenica, alle 21.30 italiane, avrà un'enorme chance per allungare ulteriormente in gara-4.