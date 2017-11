Uno sguardo ravvicinato all'Xtreme Verbier

10 novembre 2017

Jeremie Heitz ci porta con sé grazie a questo video in POV in cui affronta una discesa mozzafiato durante la sua partecipazione all'Xtreme Verbier Freeride World Tour, una competizione ardua e intensa in cui sciatori e snowboarder, tra uomini e donne, sfidano montagne innevate in una gara tra l'uomo e la natura.

