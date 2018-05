Francia: Rabiot si autoesclude dalla lista delle riserve

23 maggio 2018

Grana Adrien Rabiot in casa Francia. Il centrocampista del Psg non accetta il ruolo di riserva della Francia deciso per lui da Didier Deschamps in vista dell'imminente Mondiale 2018 in Russia e ha scritto una lettera alla Federcalcio francese in cui chiede che il suo nome venga cancellato dalla lista di coloro che sono in stand-by. "Ha commesso un errore enorme" ha spiegato il ct francese.

Rabiot è uno degli esclusi eccellenti della Francia che ha solo l'imbarazza dello scelta un po' in tutti i reparti. Ma il ct ha spiegato di avergli preferito N'Zonzi del Siviglia "perché le prestazioni di Adrien in nazionale (6 presenze finora, ndr) non sono mai state all'altezza del suo rendimento nel Psg".



"Posso capire l'immensa delusione, ma da lì prendere una posizione del genere ... Stiamo parlando di un giovane giocatore. Si auto-esclude - ha commentato Deschamps in una conferenza stampa - Spero che una decisione come questa lo aiuti a maturare. Dobbiamo essere professionisti in tutte le circostanze. Prendo nota, non ti dirò che mi rende felice ma non farò storie per giorni. So molto bene che non posso contare su di lui".



Anche la Federcalcio transalpina non nasconde il disappunto per la decisione del ragazzo. "Rabiot ha preso una decisione sbagliata, così si penalizza da solo. Essere tra i trenta migliori calciatori francesi è un'opportunità e un privilegio. La sua reazione è molto sorprendente".