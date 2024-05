Zenoni vince la sfida tra italiane nei 1500 di Huelva

Federico Riva secondo nei 1500 maschili con il proprio personale

Nel meeting di Continental Tour Bronze disputato a Huelva in Spagna, bella gara dei 1500 femminili dove erano impegnate tre mezzofondiste azzurre, con Marta Zenoni che ha confermato di attraversare un positivo momento di forma, dopo aver ottenuto sabato scorso a Milano il proprio personale sulla distanza, chiudendo al terzo posto assoluto in 4’06″55, mentre Gaia Sabbatini è quinta in 4’06″97 e Giulia Aprile nona in 4’10″25, con la vittoria finale dell’etiope Nigist Getachew in 4’05″93 davanti alla keniana Mary Ekiru con 4’05″96.

Nei 1500 maschili ottimo secondo posto di Federico Riva che straccia il suo precedente limite chiudendo in 3’34’35 dietro al forte norvegese Narve Gilje Nordas con 3’34″11, ma nettamente davanti al francese Jimmy Gressier terzo con 3’36″11, mentre degli altri due italiani, Mohad Abdikadar è decimo in 3’38″73 e Joao Bussotti tredicesimo in 3’41″87.

Nei 400 ostacoli maschili buona prestazione del 25enne Giacomo Bertoncelli che realizza il proprio personale con il tempo di 49″45, in seconda posizione assoluta nella gara vinta con il record del meeting di 48″61 dallo svedese Carl Bengtstrom, mentre l’esperto Mario Lambrughi incappa in una serata non brillante chiudendo quinto in 50″29.