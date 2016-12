Euro 2016, sarà Kassai l'arbitro di Italia-Germania

30 giugno 2016

Sarà l'ungherese Viktor Kassai ad arbitrare Germania-Italia , gara dei quarti di finale di Euro 2016 in programma sabato sera a Bordeaux. Lo ha ufficializzato l'Uefa. I guardalinee saranno i connazionali Gyorgy Ring e Vencel Toth, gli addizionali Tamas Bognar e dam Farkas; polacco, invece, il quarto uomo, Szymon Marciniak. Kassai ha già arbitrato l'Italia a questi Europei, nella sfida con la Svezia finita 1-0.

Sarà la terza gara diretta da Kassai in questo Europeo. L'ungherese ha arbitrato la partita inaugurale tra Francia e Romania, lasciando molti dubbi per diversi episodi controversi. Più tranquilla la conduzione della partita tra Italia e Svezia, nella quale il direttore di gara ha estratto 3 gialli, due dei quali a Buffon (per perdita di tempo) e De Rossi.



Classe '75, nella sua carriera ha diretto la semifinale dei mondiali 2010 tra Germania e Spagna. Nel 2011 ha arbitrato la finale di Champions tra Manchester United e Barcellona. Tra i precedenti con l'Italia anche Spagna-Italia 1-1 nei gironi di Euro 2012.