Tradizione nerazzurra: dall'82 sempre un interista in finale dei Mondiali

11/07/2018

La Croazia è in finale al Mondiale in Russia e l'Inter può gioire: la tradizione, che va avanti ormai da 36 anni, è stata rispettata. È dal Mondiale vinto dall'Italia nel 1982 che almeno un giocatore nerazzurro disputa la finale della Coppa del Mondo. Nell'82 in campo c'erano Oriali, Bergomi e Altobelli (e in panchina Bordon e Marini). Nel 2018 tocca a Perisic e Brozovic. Come l'Inter, il Bayern: stessa statistica, dall'82 in poi, confermata con la presenza di Tolisso, nella Francia. In mezzo, nelle altre edizioni, tanti campioni, come si legge nell'elenco che segue.