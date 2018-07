Mondiali 2018: Croazia, Dalic "Il match della vita, giochiamo il nostro calcio" Il ct dei balcanici presenta la finale: "Non ci interessano tradizioni e statistiche. Rappresenteremo il nostro paese nel modo più dignitoso possibile" Facebook

14/07/2018

"Se vinceremo la Coppa nessuno sarà più orgoglioso di noi, che veniamo da una nazione così piccola. In caso di sconfitta, faremo i complimenti agli avversari". Il ct della Croazia Zlatko Dalic presenta la finale contro la Francia. "Chi sia il nostro avversario non ci interessa, né le tradizioni, né le statistiche: sono fatte per essere abbattute. Sarà il momento più bello della nostra vita. Ai miei dico 'giocate il vostro calcio'".

"Spero che domani sera ci siano quattro milioni di croati che festeggiano per strada, facendo un 'carnevale' come in Brasile o in Argentina - ha proseguito Dalic alla vigilia della finalissima mondiale - Siamo orgogliosi della gioia che abbiamo regalato al popolo croato. In Croazia le persone hanno messo da parte i problemi e le difficoltà, mostrando orgoglio e gioia. Siamo pronti a dare tutto e accettare la sconfitta con dignità se sarà necessario. Qualcuno dei miei ha problemi fisici? Io penso che se avessero dei problemi me lo direbbero, visto il rapporto che c'è fra di noi, ma nessuno mi ha detto niente e quindi sono tutti disponibili. Fra noi non ci sono misteri, né discussioni e tutti coloro che sono qui mi rispettano. E in ogni caso avremo comunque giocatori eccellenti ai blocchi di partenza. Giocherà chi è al 100%". E ai suoi che hanno vissuto emozioni simili con le vittorie nelle squadre di club: "Complimenti a chi ha vinto la Champions League ma questo match è il più grande per noi, per il popolo croato: vogliamo rappresentare il nostro Paese nella maniera più degna possibile".

MODRIC: "IN FINALE GRAZIE AL NOSTRO CT" "La gioia del nostro popolo ci rende orgogliosi. A prescindere dal risultato della finale, domani in Croazia ci sarà un terremoto". Lo ha detto il capitano della Croazia Luka Modric alla vigilia della finale dei Mondiali. "Il pallone d'oro? Mi fa piacere che si parli di me al riguardo ma ora sono focalizzato sul successo della nazionale. Speriamo di vincere i Mondiali. Non ambisco ai titoli individuali al momento. "Siamo arrivati in finale grazie al nostro allenatore - ha continuato Modric - Lui ha preso in mano la squadra in un momento difficile e ci ha trasmesso la fiducia in noi stessi. Siamo felici di averlo con noi".

