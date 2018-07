La Top-11 e la Flop-11 dei Mondiali 2018

16/07/2018

LA TOP 11 DI RUSSIA 2018

Thibaut COURTOIS (Belgio) - Nel Mondiale delle papere, il belga del Chelsea è stato sicuramente il portiere più continuo e affidabile. Un punto di forza indiscusso nel terzo posto storico del Belgio, con tanto di record di parate in un singolo match toccato contro il Brasile. Mai una sbavatura e "Guanto d'oro" meritato.



Kieran TRIPPIER (Inghilterra) - L'esterno di Southgate è stata una piacevole sorpresa. Tecnico e preciso, è stato il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni di tutto il Mondiale. Si è tolto pure lo sfizio di segnare nella semifinale contro la Croazia con una punizione precisa. on male per un difensore per quanto offensivo. Scegliamo lui, ma anche Pavard merita una menzione.



Raphael VARANE (Francia) - Praticamente perfetto per tutto il Mondiale, ma non è certo una novità. Impeccabile in chiusura con tutta la tranquillità del mondo. Il modo di fare pacato e gli interventi puliti, quasi sempre in sicurezza, non ne esaltano la solidità che è pazzesca. Il gol contro l'Uruguay è un giusto premio per il suo Mondiale.



Yerry MINA (Colombia) - Con lui in campo la Colombia ha subito un solo gol e non ha mai perso, ma l'apporto del gigante centrale è stato incredibile soprattutto in attacco e per questo si merita la maglia nella top-11. Tre presenze, tre gol: il primo difensore a riuscirci in un Mondiale solo.



Domagoj VIDA (Croazia) - Il suo volto rude, agonisticamente cattivo, è quello della Croazia. Il biondo difensore ha fatto la storia insieme ai compagni dando solidità in coppia con Lovren alla squadra di Dalic. In gol contro la Russia e anche dal dischetto, piacevole sorpresa.



N'Golo KANTE' (Francia) - Nel centrocampo della Francia è il giocatore che metterebbe d'accordo ogni allenatore del mondo. Non ha la tecnica di Pogba o la regia di Modric e altri, ma è un motorino instancabile, tatticamente perfetto. Un tipo di giocatore che nelle squadre più vincenti della storia non manca mai.



Luka MODRIC (Croazia) - Il titolo di miglior giocatore del Mondiale parla da solo, ma il regista croato ha incantato per tutto il Mondiale per le sue geometrie e le giocate al centimetro. L'unica pecca è stata dagli undici metri, ma questo lo rende ancora più umano.



Eden HAZARD (Belgio) - Ha portato i Diavoli (rossi) nel suo Eden con gol e assist per tutto il Mondiale. Semplicemente imprendibile tra un dribbling e l'altro, si è giocato il premio di migliore con Modric fino all'ultimo.



Antoine GRIEZMANN (Francia) - Decisivo come non mai. Quattro gol e assist vincenti per i compagni, in ogni punto chiave del Mondiale della Francia c'è la sua firma. La freddezza dimostrata dal dischetto, anche in finale, è da applausi come i suoi movimenti alle spalle di Giroud.



Ivan PERISIC (Croazia) - Quando si è acceso lui la Croazia ha iniziato a volare. Intermittente come in campionato, l'esterno è stato l'uomo in più di Dalic nella fase finale. In gol in finale è una meraviglia e sul suo groppone ci sono anche due pali clamorosi.



Kylian MBAPPE' (Francia) - Il più giovane a segnare una doppietta al Mondiale dopo Pelé; sempre il più giovane a segnare in finale e sempre dopo Pelé. Insomma, era dai tempi di Pelé che non si vedeva un ragazzo così protagonista al Mondiale.



Ct.: Oscar W. TABAREZ (Uruguay) - Non ce ne vogliamo i primi quattro classificati, ma il ct del Mondiale in Russia è lui. Maestro di stile e di calcio, ha portato l'Uruguay ai quarti ed ha avuto la sfortuna di giocarseli senza Cavani. Fuori dal campo, con le sue stampelle e la sua voglia di calcio oltre ogni cosa, ha vinto tutto anche con le sue parole.