Zagato disegna una MV Agusta unica: F4Z Zagato ha prodotto l’F4Z in esemplare unico sulla meccanica di serie dell’MV Agusta F4 per un imprenditore giapponese, collezionista delle automobili milanesi e di moto italiane. La carrozzeria dell’MV Agusta F4Z è stata disegnata e ingegnerizzata dai designer Zagato e costruita con materiali nobili quali alluminio e fibra di carbonio. È formata da un numero ridotto di parti di grande superficie - caratteristica che, nel mondo dell’automobile, distingue le vetture da collezione da quelle prodotte in una quantità molto elevata di esemplari. Rispetto all’MV Agusta F4 di serie, l’F4Z presenta una carrozzeria completamente differente, che ha richiesto la progettazione di alcune parti o la sostituzione di altre con componenti studiati ad hoc: condotti d’aspirazione, serbatoio carburante, batteria, sistema di scarico. >