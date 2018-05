Russia 2018, Eroi Mondiali: Lineker, il cannoniere gentile amato dall'Inghilterra

7 maggio 2018

Gary Lineker è famoso per almeno quattro cose. E' stato un grande attaccante dell'Inghilterra, capocannniere a Messico '86, è di una simpatia contagiosa, non ha mai preso un cartellino in carriera ed è il giocatore che ha pronunciato la frase: "22 uomini rincorrono un pallone per 90' e alla fine la Germania vince". Il motivo? A Italia '90 è stato eliminato in semifinale dalla Germania Ovest ai calci di rigore. Per poi perdere anche la finalina per il terzo posto contro l'Italia di Azeglio Vicini.