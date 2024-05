Gasperini, frecciata a De Rossi: "Gara con Fiorentina non rinviata per un codice giallo..."

QUI ATALANTA

Il tecnico neroblù pensa già a Marsiglia e Roma: "Giovedì dovremo essere molto attenti, con i giallorossi sarà fondamentale"

Dopo un primo tempo in sofferenza, l'Atalanta ha ribaltato il risultato, battendo la Salernitana e agganciando la Roma al quinto posto, pur con una partita, quella con la Fiorentina, da recuperare. Alla fine mister Gian Piero Gasperini pensa già alle prossime sfide contro Marsiglia e giallorossi. "Le partite del campionato sono così. Questa forse per noi era la più difficile da preparare perché avevamo tutto da perdere. La Salernitana è una buona squadra. "Noi abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni iniziali e andare in svantaggio", ha detto a Dazn.

Lo scontro diretto con la Roma, in programma nel prossimo turno di campionato, sarà "fondamentale" anche se il pensiero è al ritorno della semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia: "Dovremo essere molto attenti. Abbiamo fiducia di raggiungere la finale, sarebbe un traguardo storico". Infine un passaggio sulla Salernitana retrocessa in Serie B: "Si saprà riprendere".

"Ora - aggiunge - abbiamo raggiunto la Roma e lo scontro di domenica prossima diventa fondamentale. Prima di quella partita però ne avremo un'altra da preparare cui teniamo molto. Bisogna ripulirei la mente da ogni cosa. Sotto l'aspetto della concentrazione e dell'attenzione sarà più facile la partita con la Roma e forse anche la finale di Coppa Italia".

Giocare tante partite una dopo l'altra rende complicato allenare. "Praticamente - conferma Gasperini - alleniamo chi non gioca. Per quelli che giocano si va più sul particolare, si va a rivedere le piccole cose sotto l'aspetto fisico atletico e si cerca di recuperare un po' le energie. Oggi è lunedì, stasera arriviamo molto tardi a casa, domani alleniamo quelli che non hanno giocato e mercoledì pomeriggio ci rivediamo con tutti quando saremo alla vigilia della gara con il Marsiglia. Ne approfitteremo per rivedere qualche situazione tattica rispetto alla partita di qualche giorno fa". "In campionato - aggiunge Gasperini - il Marsiglia fa valere molto bene il fattore campo. E' uno stadio che dà maggior spinta alla propria squadra. Mi aspetto però comunque una partita in cui dovremo stare molto attenti, ma abbiamo fiducia di poter raggiungere la finale".

"Sarebbe fantastico - conclude il tecnico dell'Atalanta - portare il popolo di Bergamo fino a Dublino. Sarebbe una festa ancor prima che si giochi la partita. D'altro canto è proprio quello che mi è stato chiesto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo. Ma adesso dobbiamo solo pensare al Marsiglia e alla Roma, anche se in città c'è una grande euforia e si sta vivendo un mento di entusiasmo che si percepisce anche per le strade".

Poi risponde a De Rossi, in merito al recupero della partita con la Fiorentina che potrebbe essere fissato a campionato finito: "Voglio sottolineare una cosa. Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro. Anzi, vedere la classifica che ci vede distanziati dalle altre può avere un peso. Ci hanno messo anche il recupero con l'Inter tra Milan e Bologna, sfida che per noi è stata negativa. E' un problema che riguarda la densità delle partite, non è una scelta mia o della società".