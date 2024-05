Premier League: crollo United, il Crystal Palace vince 4-0

© Getty Images

Il Monday Night della 36a giornata di Premier League non sorride al Manchester United, sconfitto malamente dal Crystal Palace con il punteggio di 4-0. Olise apre le marcature con una conclusione dal limite al 12’ e le chiude al 66’, mentre le altre reti sono firmate da Mateta e Mitchell. I Red Devils vengono così raggiunti in classifica dal Chelsea e mancano l'aggancio al sesto posto in classifica del Newcastle, distante due punti.