Vingegaard torna in bicicletta dopo l'incidente ai Paesi Baschi: "Farò di tutto per esser al via del Tour de France"

CICLISMO

Il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle è tornato in sella a distanza di oltre un mese dal terribile incidente patito in Spagna

© twitter I tifosi di Jonas Vingegaard possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo la paura per il terribile incidente al Giro dei Paesi Baschi, l'ultimo vincitore del Tour de France è tornato in sella a una bicicletta riprendendo così la corsa che lo condurrà alla Grande Boucle al via il prossimo 29 giugno da Firenze. Il Team Visma | Lease a Bike ha pubblicato un video sui propri canali social raccontando i passi in avanti compiuti dal fuoriclasse danese.

Vedi anche ciclismo Vingeaard lascia l'ospedale dopo dodici giorni: il danese torna a casa dopo l'incidente al Giro dei Paesi Baschi "Questa è la prima volta che esco di nuovo in bici. È molto bello poter finalmente pedalare di nuovo e finalmente farlo di nuovo su strada. Non vedo l'ora di misurare i progressi del mio lavoro. Mi sento bene e sto migliorando giorno dopo giorno. Certo, ci sono ancora alcuni aspetti per i quali devo riprendermi, ma la situazione sta migliorando - ha spiegato Vingegaard -. Naturalmente spero di essere al via del Tour de France. Non sappiamo ancora come evolverà la mia condizione e come proseguirà il mio recupero, ma sto facendo tutto il possibile per essere al top della forma per la grande partenza di Firenze".