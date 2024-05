Serie A, Salernitana-Atalanta 1-2: Gasperini aggancia la Roma al quinto posto

SALERNITANA-ATALANTA 1-2

Tchaouna spaventa i bergamaschi, nella ripresa ci pensano Scamacca e Koopmeiners

L'Atalanta batte 2-1 la Salernitana nel posticipo della 35esima giornata di Serie A e aggancia la Roma al quinto posto, tornando in zona Champions League con ancora una partita in meno rispetto ai giallorossi. I campani, già retrocessi, disputano un primo tempo di grande orgoglio, sbloccando la partita dopo 18' con un gran gol di Tchaouna. Nella ripresa però i ragazzi di Gasperini la ribaltano meritatamente, grazie alla zampata di Scamacca (57') e allo splendido sinistro di Koopmeiners (63'). Comincia nel migliore dei modi dunque il periodo di fuoco dei bergamaschi, attesi ora dal ritorno della semifinale di Europa League col Marsiglia, poi dallo scontro decisivo con la Roma e infine dalla finale di Coppa Italia con la Juventus.

LA PARTITA

L’Atalanta, sostanzialmente senza turnover, parte fortissimo e sfiora il gol già nei minuti iniziali prima con Lookman (alto), poi con Miranchuk (a lato di pochissimo). Al quarto d’ora ha una grande chance anche Scamacca, ma Pirola si oppone col corpo dopo una bella torsione in area dell’attaccante azzurro. Sembra un match a senso unico, ma al 18’ a sbloccarlo è la Salernitana: Tchaouna approfitta di una voragine centrale, salta De Roon con un pizzico di fortuna e batte Carnesecchi sul secondo palo. La reazione bergamasca è immediata e al 23’ Lookman si divora il pareggio, sfiorando il palo dopo aver aperto troppo il sinistro. Col passare dei minuti i padroni di casa riescono a prendere le misure agli uomini di Gasperini, intasano bene gli spazi e chiudono il primo tempo senza rischiare più sostanzialmente nulla.

La ripresa si apre con il triplo cambio di Gasp (dentro Koopmeiners, De Ketelaere e Ruggeri), ma anche con un altro lampo di Tchaouna, il cui sinistro da fuori impegna Carnesecchi a un grande intervento in allungo. La Dea si affida ancora alle iniziative di uno scatenato Lookman, che però è ancora, incredibilmente impreciso quando al 49’ sciupa un rigore in movimento che si era ben costruito calciando a lato di poco. La pressione dei nerazzurri cresce e viene premiata al 57’: la sponda di testa di Pasalic sul lancio di Koopmeiners trova puntuale il solito Scamacca, che da due passi butta dentro l’1-1. Passano una manciata di minuti e la Dea la ribalta: Koopmeiners raccoglie un pallone perso in uscita dai granata e fa partire uno splendido sinistro che coglie impreparato Fiorillo e che vale il meritato 1-2. Il match resta comunque molto vivo e al 70’ la Salernitana va incredibilmente vicina a pareggiare: la conclusione del neo entrato Weissman è però murata a due passi dalla linea da Hateboer. Dopo lo spavento l’Atalanta si mette in controllo, ma deve trattenere il fiato un’altra volta all’88’ quando un ispiratissimo Tchaouna trova le ultime energie per arrivare a due passi da Carnesecchi, prima di sciupare calciando alto col piede debole. I tre punti vanno all’Atalanta che ora, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, è in vantaggio sulla Roma nella corsa all’Europa che conta.

LE PAGELLE

Tchaouna 7 - La Salernitana attacca poco, ma quando lo fa si affida sostanzialmente solo a lui. Sigla il gol del vantaggio e fa girare la testa più e più volte ai difensori avversari, confermandosi una delle poche luci in una stagione piena di ombre.

Pirola 6 - Regge bene l’urto con Scamacca, disputando un buon primo tempo sul piano dell’attenzione e dell’intensità difensiva. Come tutta la difesa cala un po’ alla lunga e va in affanno quando la pressione avversaria si fa insostenibile.

Bradaric 5,5 - Poca spinta e poco coraggio, al contrario di Sambia dall’altro lato del campo. Una sua uscita un po’ azzardata regala a Koopmeiners il pallone che poi l’olandese trasforma in oro.

Koopmeiners 7,5 - Inizialmente risparmiato perché diffidato, entra e la decide con due giocate da fuoriclasse: il lancio al millimetro per Pasalic che innesca la rete di Scamacca, il sinistro piazzato che vale i 3 punti e l’aggancio alla zona Champions.

Scamacca 6,5 - Nel primo tempo fa soprattutto lavoro sporco, facendo a sportellate con Pirola e Fazio e favorendo gli inserimenti dei compagni. Non sembra la sua giornata migliore, ma ci mette comunque il piedone nel momento decisivo dando il La alla rimonta dei suoi.

Lookman 6 - Vivace, pimpante, a tratti quasi incontenibile. Tanto esplosivo quanto però poco lucido in fase realizzativa: si divora almeno due occasioni clamorose, che fortunatamente per i suoi non incidono sul risultato finale.

IL TABELLINO

Salernitana-Atalanta 1-2

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo 5,5; Pasalidis 5,5 (1' st Pellegrino 6), Fazio 6, Pirola 6; Sambia 6 (24' st Zanoli 6), Basic 6, Coulibaly 6, Bradaric 5,5 (32' st Sfait 6); Tchaouna 7, Vignato 6 (24' st Legowski 6); Ikwuemesi 6 (15' st Weissman 6).

Allenatore: Colantuono 6

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; De Roon 6, Hien 6, Scalvini 6 (1' st Ruggeri 6); Hateboer 6, Pasalic 6,5, Ederson 6 (1' st Koopmeiners 7,5), Zappacosta 6; Miranchuk 5,5 (1' st De Ketelaere 6), Lookman 6 (39' st Touré sv); Scamacca 6,5 (35' st Djimsiti 6).

Allenatore: Gasperini 6,5

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 18' Tchaouna (S), 12' st Scamacca (A), 18' st Koopmeiners (A)

Ammoniti: Pasalidis (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Negli ultimi due mesi (a partire dal 6 marzo), solo Cole Palmer (12) e Harry Kane (11) hanno segnato più di Gianluca Scamacca in tutte le competizioni (10, come Florian Wirtz) tra i giocatori dei cinque grandi campionati europei.

• Per la prima volta in carriera, Gianluca Scamacca è andato in gol per quattro partite consecutive in Serie A. L'attaccante classe '99 ha raggiunto la doppia cifra di marcature nei cinque grandi campionati europei per la seconda volta (16 con il Sassuolo 2021/22).

• Teun Koopmeiners è il primo giocatore olandese a realizzare almeno 12 gol in una singola stagione di Serie A da Ruud Gullit nel 1994/95. Il nerazzurro è il centrocampista con più gol su azione all'attivo in questo campionato (10, come Christian Pulisic).

• Dal 1° febbraio 2024, Teun Koopmeiners (otto) e Mario Pasalic (sette) sono due dei tre centrocampisti ad aver partecipato direttamente a più gol in Serie A, insieme a Luis Alberto (sette).

• Per la prima volta in questo campionato l'Atalanta ha vinto due partite in trasferta consecutive. Inoltre, per la prima volta dalla gara d'andata contro la Salernitana (4-1) i nerazzurri hanno vinto un match in rimonta dopo aver subito la prima rete del match.

• Per la prima volta in Serie A l'Atalanta ha battuto la Salernitana in due partite di fila e per la prima volta nel girone di ritorno.

• La Salernitana non ha vinto nelle ultime 11 partite consecutive in casa in Serie A (2N, 9P) eguagliando il proprio primato negativo nella competizione (11 anche tra ottobre 2021 e aprile 2022).

• La Salernitana ha raccolto 15 punti nelle 35 giornate disputate in questa Serie A, meglio solo del Pescara 2016/17 (14) nella storia della competizione a 20 squadre. I 73 punti di distacco dalla vetta (Inter, 89) sono un altro record negativo a questo punto della competizione.

• Loum Tchaouna della Salernitana (settembre 2003) è il giocatore più giovane ad aver partecipato attivamente ad almeno sette gol in questa Serie A (quattro reti, tre assist).

• L'ultima volta che Emanuel Vignato ha partecipato direttamente a un gol partendo da titolare in Serie A era stata quasi esattamente 3 anni fa: tre assist nel maggio 2021 con il Bologna contro la Fiorentina.