ASICS Malcesine Baldo Trail: vittorie ultra per Gianola e Sperger, Ghelfi e Rota nella 24K

TRAILRUNNING

Bertoldo e Zingerle firmano la prova entry level della terza edizione dell'evento organizzato da VRM Team ASD

© Maurizio Torri Sky e trailrunning si specchiano ogni anno a più riprese (e su tutte le sue sponde) nelle acque del Lago di Garda, ma il primo weekend di maggio la scena è tutta per ASICS Malcesine Baldo Trail, sulla riva orientale del Benaco e sulle montagne di confine tra due regioni: Veneto e Trentino. La terza edizione dell’evento dell’Alto Garda organizzato da VRM Team ASD ha proposto tre distanze… per tutti i gusti e le possibilità. Ad imporsi nella prova-clou da 50 chilometri sono stati Mattia Gianola ed Eva Maria Sperger. Metà distanza ma uguale soddisfazione per Marco Ghelfi e Daniela Rota nella prova intermedia sulla distanza - appunto - di 24 chilometri. Dopo la giornata di sabato 4 maggio dedicata alle prova lunghe, spazio nel day two di domenica 5 alla veloce 16K e ai suoi protagonisti assoluti: Luca Bertoldo e Lena Zingerle. L’evento MBT 2024 by ASICS ha “staccato” ben 826 pettorali che altrettanti trailrunners da ventinove nazioni provveduto ad attaccato alle loro divise, per un aumento di iscritti nell’ordine del trenta per cento (duecento atleti circa) rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio: 209 sulla 50K Ultra, 383 sulla 24K Medium e 234 sulla 16K Short. Di questi il 25 per cento sono donne e il 13 per cento stranieri. Numeri importanti e… confortanti per un evento dal contesto sempre più internazionale.

© Maurizio Torri

MATTIA GIANOLA&EVA MARIA SPERGER DOMINANO LA LUNGA

Buona la prima per il lecchese Mattia Gianola di Team Valtellina e per la runner indipendente tedesca Eva Maria Sperger che al loro esordio sui sentieri di MBT by ASICS hanno letteralmente dato spettacolo. Banco di prova della loro performance una traccia-gara di alto contenuto tecnico che hanno portato i concorrenti a superare 3355 metri di dislivello di sola salita, con spettacolari passaggi a Monte Altissimo e Monte Baldo, prima della lunga picchiata di ritorno verso il campo base di Malcesine. Classifica alla mano il premanese di Team Valtellina ha stravinto con il tempo finale di cinque ore, 17 minuti e 16 secondi, precedendo i due altoatesini Luca Pescollderungg (Black Warriors ASD, staccato di dodici minuti e 40 secondi) e Georg Piazza di ASD Gherdeina Runners, quest’ultimo al traguardo in cinque ore, 33 minuti e 39 secondi. A completare la top five maschile Francesco Lorenzi (Boscaini Runners) e Jacopo Troiano di Atletica Clarina Trentino.

© Maurizio Torri

In gara-donne vera e propria cavalcata trionfale della tedesca Eva Maria Sperger che ha chiuso in sei ore, 33 minuti e 55 secondi la missione-vittoria, raggiungendo la tredicesima posizione di una classifica assoluta da 187 finishers. Secondo gradino del podio per Francesca Pretto (Atletica Vicentina) con un distacco di ben quaranta minuti e 16 secondi, mentre Milena Pasin di Unione Sportiva Aldo Moro (sette ore,38 minuti e 53 secondi) l’ha spuntata su Cristina Filippini di US Malonno e Evelyne Lachner (LC Running Puchberg) nella corsa al gradino più basso del podio.

© Maurizio Torri

MARCO GHELFI&DANIELA ROTA A SEGNO SULLA 24K

Il modenese Marco Ghelfi e la bergamasca Daniela Rota (Atletica Paratico) hanno posto la loro griffe nell’albo d’oro di ASICS Malcesine Baldo Trail sul tracciato medium guadagnando la prima piazza con una funambolica discesa. Cronometro alla mano, Ghelfi ha dato vita ad una prova tutta in rimonta, tagliando il traguardo in due ore, 50 minuti e 17 secondi, con due minuti e 19 secondi su Isaia Iori che nella fase di salita sembrava aver ipotecato la vittoria. Sul podio con loro anche Davide Delladdio, che ha sfiorato il secondo gradino, chiudendo ad un minuto e 19 secondi da Iori. Bene anche Francesco Rigodanza e Alessandro Civitiello (ASD Gruppo Città di Genova), che hanno sigillato in quest’ordine la top five-uomini della Medium.

© Maurizio Torri

Alla maniera di Ghelfi nella prova maschile, tra le donne la skyrunner orobica Daniela Rota ha innestato il turbo nella lunga discesa del Monte Baldo, presentandosi sulla linea del traguardo tre ore, 20 minuti e 49 secondi dopo il via (ventiquattresima di una classifica assoluta da 355 finishers). Seconda piazza per la giovane Maddalena Somà (ASD Atletica Roata Chiusani) che nella seconda parte di gara ha visto sfumare i propri sogni di gloria a causa di alcuni acciacchi fisici, incassando un ritardo di cinque minuti e sette secondi dalla vincitrice. Terzo gradino del podio per Edeltraud Thaler di ASV Telekon Team Suedtirol (tre ore, 27 minuti e 49 secondi). Le runner indipendenti Ingrid Demanega e Cornelia Paulmichl hanno completato la top five femminili.

© Maurizio Torri

LUCA BERTOLDO E LENA ZINGERLE FIRMANO LA 16K

Finale in bellezza con la prova SHORT da 16 chilometri (e 1185 metri D+) che, come le due sorelle maggiori, partiva e arrivava sul lungolago di Malcesine. Percorso prevalentemente su sentieri e strade sterrate a mezza costa con un dislivello di sola salita di 1185 metri. Ad imporsi i giovani Luca Bertoldo (Atletica Schio) e Lena Zingerle di SG Eisacktal Raiffeisen ASV. Primo tratto di gara ovviamente in salita fino ad una quota massima di 700 metri, nei pressi della stazione mediana della funivia del Monte Baldo, prima di buttarsi a capofitto verso l’arrivo di Malcesine. In gara-uomini è stata bagarre fino a quando il vicentino Bertoldo ha preso il comando delle operazioni, tenendole fino al traguardo, raggiunto un’ora, 30 minuti e 21 secondi dopo il via. Secondo posto per Kevin Maniotti (Trentino Lagorai Team)con un ritardo di 43 soli secondi, terzo per lo spagnolo Juan Sebastian Cortes Erdozain (ASD CUS Catania) a tre minuti e 45 dal vincitore.

© Maurizio Torri

Assolo dell’altoatesina Lena Zingerle al femminile: vittoria in un’ora, 50 minuti e 24 secondi (quindicesima di 207 finishers). Sara Casari di SSD Tremalzo seconda a quattro minuti e 16 secondi, la rumena Ioana Lucaci (GP Parco Alpi Apuane) terza in un’ora, 55 minuti e 13 secondi.

© Maurizio Torri

PER VRM TEAM ASD TEMPO DI BILANCI E NUOVI OBIETTIVI

“Il bilancio è sicuramente positivo, ma abbiamo la consapevolezza di avere ancora importanti margini di crescita. Chiudiamo questa terza edizione con un trenta per cento di iscritti in più che ci fa ben sperare per i prossimi anni. Sono aumentate le donne, sono cresciuti tantissimo gli stranieri:quasi il 15% del totale quest'anno Ciò anche grazie a una location bellissima e alla passione organizzativa che ci mettiamo. L’obiettivo è arrivare il prima possibile alla tripla cifra. Il primo grazie va all'amministrazione comunale di Malcesine, in particolare a Christian Chincarini che quattro anni fa ha avuto l'intuito di coinvolgerci nell’organizzazione di questa gara. Grazie di cuore anche all'amministrazione di Brentonico e di Avio che si sono spese senza risparmio sul lato trentino della gara per mettere insieme gruppi di volontari che ci hanno dato una grande mano. Non posso certo dimenticare ASICS: avere un brand così prestigioso come main sponsor è per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione. Ultimo e più importante ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte; sono il cuore pulsante di questo evento. Ora godiamoci la buona riuscita di questa terza edizione, rinnovando sin da ora l’appuntamento per la quarta. Tenetevi liberi per il primo weekend di maggio del prossimo anno. Vi aspettiamo numerosi a Malcesine sabato 3 e domenica 4 maggio 2025”. (Claudio Arduini)