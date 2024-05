Eriksson al Ferraris: "Alla Sampdoria cinque anni molto belli"

© X

Un tuffo nel passato per Sven Goran Eriksson oggi al Ferraris per seguire la partita tra Sampdoria e Reggiana. Tanta emozione per il tecnico che aveva guidato i blucerchiati dal 1992 al 1997 conquistando la Coppa Italia nel 1994 e ottenendo un terzo posto in campionato. Anche il club ligure ha voluto invitarlo dopo la notizia rivelata dallo stesso Eriksson qualche mese fa che sta lottando contro un cancro incurabile al pancreas. Nelle scorse settimane lo svedese aveva ricevuto l'invito delle altre squadre che aveva allenato: Liverpool, Benfica e Goteborg.