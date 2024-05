I tifosi di Genoa e Samp si scontrano in strada: feriti dei poliziotti

© Da video

Pomeriggio di tensione a Genova dove i tifosi rossoblù e quelli della Sampdoria sono venuti alle mani in Piazza Alimonda. Gli scontri, non previsti, hanno coinvolto un centinaio di persona, incrociatesi casualmente nella zona della città ligure: protagonisti i supporter blucerchiati che si allontanavano da Marassi dopo la vittoria della squadra di Pirlo sulla Reggiana e quelli del Genoa, presenti in un bar per guardare la sfida della propria squadra in casa del Milan (3-3 il finale al Meazza).