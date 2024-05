Flop Gallardo all'Al Ittihad: il tecnico rischia l'esonero immediato

NEL MIRINO DEL MILAN

Chiamato per risollevare le sorti dei campioni in carica della Saudi Pro League, l'allenatore argentino nel mirino anche del Milan ha mancato tutti gli obiettivi

© Getty Images Titoli ci coda vicini per Marcelo Gallardo all'Al Ittihad. Chiamato al posto di Nuno Espirito Santo per risollevare le sorti dei campioni in carica della Saudi Pro League, l'allenatore argentino ha deluso le aspettative della proprietà e dei tifosi e rischierebbe l'esonero immediato. A far precipitare la situazione e complicare la posizione dell'ex River sarebbe stata la sconfitta di venerdì contro l'Abha, l'ennesima di una stagione che ormai sta per incoronare invece l'Al Hilal di Jorge Jesus.

Accostato al Milan per la prossima stagione, in 29 partite alla guida dell'Al Ittihad Gallardo ha raccolto 14 vittorie e ben 12 sconfitte. Ruolino che ha fatto precipitare il club al quinto posto in classifica a 33 punti della capolista, alimentato la grande delusione dei supporter e innescato voci sempre più insistenti su un suo esonero imminente.

Numeri alla mano, nel dettaglio la proprietà sarebbe molto insoddisfatta del rendimento dell'argentino, soprattutto a fronte di una campagna acquisti super che ha portato in dote campioni del calibro di Karim Benzema, Fabinho, Kanté, Luiz Felipe e Jota. Certamente non un gran biglietto da visita per il Milan ancora a caccia di un allenatore per la prossima stagione.