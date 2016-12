Inghilterra, il Times dà zero a tutti. In vista una rivoluzione Si pensa all'istituzione della pausa invernale

28 giugno 2016

Zero in tutto. L'Inghilterra a terra, come non immaginava, nell'anno in cui i giovani rampanti sembravano la soluzione giusta al digiuno internazionale che dura da tanto, troppo. E invece è stato un altro fallimento, certificato dall'Islanda. Squadra a terra, Hodgson via, FA che valuta rivoluzioni (dal ct, al calendario della Premier) E tabloid scatenati: il Times ha dato 0 in pagella a tutti i giocatori, il Sun ha bollato il tutto come "patetico".



"Dumbs gone to Iceland": il The Sun dà degli "stupidi" ai giocatori, il Guardian parla di "umiliazione", per il Telegraph è "L'umiliazione più grande", il Times va pesante: "Vergogna". Le pagelle dei giocatori sono senza pietà: 0 a tutti, tutti bocciati. Compreso capitan Rooney, schierato a centrocampo in una squadra ricca di gioventù e di talento ma che mancava, principalmente, di due cose: un leader difensivo, e un faro in mediana. In più ha fallito clamorosamente Hart, ha deluso Kane, Vardy è stato usato solo a partita in corso, Sterling non si è dimostrato all'altezza. Le scelte di Hodgson hanno pesato, e molto, in negativo.