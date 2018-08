Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Belgio-Panama 3-0: Lukaku ed Escobar uniti nella preghiera Belgio-Panama 3-0. Un tempo per soffrire, il secondo per far capire che il Belgio a questi Mondiali farà strada. Il gol di Mertens al 2' st è un magnifico pezzo di bravura che porta i Diavoli Rossi al successo pieno, corredato poi dalla doppietta di Lukaku e dalla classe di De Bruyne e Hazard. Certo, Panama al debutto mondiale è forse la Nazionale meno attrezzata. Ma quel che serviva esibire, il Belgio l'ha esibito. >