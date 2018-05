Salah, rincorsa Mondiale: può esserci per Egitto-Russia

30 maggio 2018

Mohamed Salah è sbarcato martedì a Valencia per iniziare la sua rincorsa al Mondiale di Russia 2018. L'egiziano, infortunatosi alla spalla nella finale di Champions, è in Spagna per affidarsi alle cure del fisioterapista del Liverpool, Ruben Pons, l'uomo sul quale pesano le speranze e le attese di un intero popolo che spera di vedere in campo Momo ai Mondiali di Russia. 3-4 settimane di stop: questa, in linea di massima, la stima sui tempi di recupero.

Non c'è frattura, non c'è nemmeno la dislocazione della spalla. L'infortunio di Salah è serio ma meno grave di quanto preventivato. L'egiziano a Valencia lavorerà per recuperare il più in fretta possibile in vista dei Mondiali, affidato al fisioterapista del Liverpool. Il quale è l'uomo del momento. E siccome Salah, all'aeroporto, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ecco che le parole di Pons sono le più importanti per definire la situazione dell'attaccante: "Avevamo temuto il peggio, ma abbiamo cercato di calmarlo fin dall'inizio. Ora non è il momento di compiangersi, ma di lavorare per recuperare e di cercare soluzioni".



Tre o quattro settimane di stop sono la stima. Andando a incrociare il calendario Mondiale, l'Egitto debutterà il 15 giugno contro l'Uruguay, poi sarà in campo il 19 con la Russia e il 25 con l'Arabia. Il sentimento comune è che Salah possa esserci dalla seconda sfida, saltando l'esordio. Ma da qui a due settimane le cose potrebbero cambiare. Di sicuro, come ha riferito Pons, non c'è nessun risentimento da parte di Salah nei confronti di Sergio Ramos: "Non mi ha detto niente al riguardo. Non penso che sia arrabbiato con lui. È stato un incidente di gioco".