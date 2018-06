Mondiali 2018, Perù-Danimarca 0-1: Poulsen da tre punti

16/06/2018

Nella seconda gara del girone C dei Mondiali 2018 , la Danimarca batte il Perù per 1-0 con rete decisiva di Yussuf Poulsen al 59’. Grandi recriminazioni per i sudamericani, che costruiscono e sprecano ottime occasioni ( Schmeichel sugli scudi), su tutte il rigore mandato alto da Cueva al 46’ del primo tempo. La Danimarca affianca la Francia in vetta al gruppo a quota 3, resta a zero il Perù.

LA PARTITA

Le due squadre si affrontano con atteggiamenti tattici speculari, ma ognuna con le proprie caratteristiche. Maggiore velocità e tecnica per i sudamericani, sfruttamento della fisicità, specie di Jorgensen e Poulsen, per i danesi. Esce meglio dai blocchi il Perù, decisamente più efficace, con Carrillo che va in percussione e scalda i guanti di Schmeichel, mentre il palleggio dei danesi è lento e sterile nonostante il prodigarsi a tutto campo di Eriksen e qualche buona iniziativa di Pione Sisto. Dopo venti minuti di buon livello da parte della ‘Blanquirroja’, salgono di tono i nordici, anche se faticano a creare reali occasioni se si escludono un paio di conclusioni da lontano di Delaney (alta) e Schone (parata in due tempi da Gallese). Il Perù si procura un’altra palla gol importante alla mezz’ora, con Farfan murato miracolosamente da Kjaer in area, e allo scadere del primo tempo ha la grande occasione, con Cueva che si procura un rigore – assegnato dall’arbitro Gassama con il Var – ma lo spara incredibilmente alto sopra la traversa. Scena toccante, all’intervallo, con il trequartista in lacrime consolato da tutti i suoi compagni.



Ripresa che inizia con un Perù ancora sotto shock e una Danimarca decisamente più convinta, ma che non riesce a sfondare. La chance per passare capita ancora una volta agli uomini di Gareca, ma Carrillo prima e Flores poi pasticciano in area su una grande invenzione di Cueva. Ma, all’ora di gioco, il Perù si suicida letteralmente, facendosi trovare scoperto su una ripartenza condotta magistralmente da Eriksen, che pesca Poulsen (fin lì negativo) bravo a insaccare sull’uscita di Gallese. La partita esplode e Flores, ancora servito da Cueva, ha subito la palla del pari, ma Schmeichel salva tutto. Gareca rompe gli indugi e manda in campo Guerrero. Reazione rabbiosa del Perù, con Farfan che non arriva di un niente a correggere una torre aerea di Rodriguez e poi Poulsen che arretra in difesa anticipando sulla linea Cueva dopo un cross di Carrillo. I danesi si difendono soltanto nell’ultima mezz’ora, a parte un’occasione in contropiede per Eriksen salvata da Gallese, e rischiano ancora di subire il pari prima con una grande invenzione di Guerrero che sfiora il palo con un geniale colpo di tacco, poi con una conclusione di Farfan a botta sicura respinta da Schmeichel. Perù che esce tra gli applausi ma sconfitto, tre punti preziosissimi per la Danimarca in ottica qualificazione.