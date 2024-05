Atalanta, Gasperini: "Pari importante, vogliamo andare in finale"

QUI ATALANTA

Il tecnico dopo la gara con l'Olympique Marsiglia: "A Bergamo dovremo essere più bravi in attacco rispetto a oggi"

© Getty Images Dopo il pareggio del Velodrome contro l'Olympique Marsiglia, Gian Piero Gasperini bada al sodo e guarda al ritorno. "Questo è un risultato importante perché qui ha vinto solo il Psg nell'ultimo anno - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. Al ritorno servirà un'ottima partita. Giochiamo in casa e l'1-1 del Velodrome è un ottimo risultato. Vogliamo andare in finale". "A Bergamo dobbiamo costruire un gioco migliore - ha aggiunto -. Dovremo essere più bravi in attacco rispetto a oggi".

"Al ritorno dobbiamo cercare di vincere senza offrire spazio al contropiede - ha proseguito Gasperini -. Ma dovremo riuscire a farlo segnando più di un gol probabilmente perché in Europa difficilmente le partite finiscono 0-0". "Dobbiamo alzare la nostra qualità e velocità davanti, mettendo gli attaccanti in condizione di segnare - ha aggiunto -. Dobbiamo vincere, non pareggiare".

"Scamacca ha fatto una gran giocata con un bel movimento e anche il passaggio è arrivato con i tempi giusti - ha continuato il tecnico della Dea analizzando l'azione del gol nerazzurro -. Mi aspettavo più giocate del genere però... In questo tipo di gara a Bergamo sarà fondamentale proporre più situazioni di questo tipo". "Stasera solo nel finale abbiamo creato qualche occasione pericolosa - ha aggiunto -. Abbiamo sofferto un po'"." Abbiamo impedito di costruire delle situazioni da gol con un atteggiamento più rischioso - ha continuato -. Non siamo stati però abili in attacco, subendo troppo i loro difensori e tenendo poco la palla".

In vista del ritorno, difficilmente Gasperini potrà contare su Kolasinac, uscito dal campo per un problema muscolare. "E' stata una grande perdita perché abbiamo dovuto adattare De Roon e abbiamo avuto meno cambi nel finale - ha spiegato -. E' un brutto infortunio per noi. Dietro però sono stati bravi stasera a limitare le loro sfuriate che in certi momenti erano di grande valore".

"Marsiglia diverso in trasferta? Non mi fido molto di queste analisi... - ha aggiunto Gasperini pensando al ritorno a Bergamo -. Han fatto quattro gol al Villarrela che è una signora squadra e non sono arrivati in semifinale per caso". "E' un'ottima squadra che ha anche valori importanti sul piano fisico - ha aggiunto -. Servirà una grande partita al ritorno".