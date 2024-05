Polonara carica Bologna: "Battiamo Trento e chiudiamo da primi"

C'è solo la Dolomiti Energia Trentino a dividere la Virtus Segafredo Bologna dal primo posto in regular season (aritmetico anche in caso di chiusura a pari punti con l'EA7 Emporio Armani Milano). Un obiettivo molto importante da centrare soprattutto per conquistare il fattore campo in vista di una eventuale finale scudetto. Anche per questo motivo tutta la squadra di Luca Banchi ha le idee chiare sul da farsi in vista del match conclusivo di domenica 5 maggio in casa contro Trento.