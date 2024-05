Larkin resta all'Efes: accordo per 4 anni, guadagnerà 12 milioni

© IPA

Il free agent più corteggiato d'Europa non diventerà... free agent. Shane Larkin ha infatti firmato un ricco rinnovo contrattuale con l'Anadolu Efes per le prossime 4 stagioni. Il precedente accordo sarebbe scaduto il 30 giugno. Larkin, tra i giocatori più pagati di tutta l'Eurolega, guadagnerà 3 milioni di dollari a stagione e diventerà un'icona del club dei birrai con cui giocherà complessivamente per 9 stagioni.