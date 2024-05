Serie A: c'è Colombo per Roma-Juventus, l'Inter a Marchetti 

© Getty Images

Sarà il fischietto Andrea Colombo a dirigere Roma-Juventus, match clou della 36esima giornata di Serie A. Il fischietto di Como, impegnato nell'ultimo derby tra Milan e Inter, sarà impegnato domenica sera (ore 20,45) all'Olimpico. Per l'Inter, di scena a Sassuolo, il designatore Rocchi ha scelto l'arbitro Marchetti, mentre toccherà a Doveri di Roma 1 dirigere l'atteso match tra Empoli e Frosinone, decisivo per la lotta salvezza. A Prontera di Bologna invece Milan-Genoa programmato per domenica a San Siro.