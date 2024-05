Europei di ginnastica artistica, Manila Esposito e Alice D'Amato firmano la doppietta 

GINNASTICA ARTISTICA

La 17enne campana ha totalizzato 55.432 battendo la giovane ligure, fermatasi a 54.831

La ginnastica artistica torna a ruggire e lo fa davanti al proprio pubblico. Il movimento tricolore ha conquistato una doppietta nel programma all-round degli Europei in corso a Rimini dove Manila Esposito e Alice D'Amato hanno conquistato l'oro e l'argento. La campana delle Fiamme Oro non ha sbagliato nulla mettendo in campo una prova solida e impeccabile confermando la grande crescita rispetto al passato e totalizzando un punteggio di 55.432 che gli sarebbe valso il quarto posto agli ultimi Mondiali.

L'azzurra ha aperto la propria gara con una stoccata sulla trave dove ha ottenuto un giudizio di 14.300 (6.0 di D Score) grazie a una buona acrobatica e linee pulite che le sono valse la qualificazione alla finale di specialità con il miglior punteggio. Esposito si è messa in luce anche nel corpo libero con una serie di diagonali che le hanno permesso di ottenere 13.600 punti (5.7 la nota di partenza), sfoderando poi un avvitamento e mezzo al volteggio (13.566) e il colpo decisivo alle parallele asimmetriche quando era già al comando issandosi a quota 14.066.

Alle sue spalle è arrivata la compagna di squadra Alice D’Amato che ha scalato la graduatoria nonostante qualche sbavatura al corpo libero (12.466), al volteggio (13.966) e alla trave, riprendendosi però proprio agli staggi dove ha sfoderato tutta la propria classe. In quel frangente la giovane ligure ha fatto firmare il miglior riscontro con 14.644 (6.4 la nota di partenza) e totalizzando così 54.831.

Il bronzo sarebbe dovuto andare ad Angela Andreoli che ha conquistato 53.766 punti, tuttavia il regolamento consente a ogni nazione di portare massimo due atlete sul podio, motivo per cui ha dovuto cedere la medaglia all'inglese Alice Kinsella (53.599). Timore per Asia D'Amato che ha riportato un problema al ginocchio nel corpo libero, motivo per cui l'Italia difficilmente potrà averla a disposizione nella finale a squadre in programma domenica 5 maggio.