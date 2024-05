Roma, De Rossi: "Troppo frenetici ed emotivi, a Leverkusen dobbiamo essere perfetti"

qui roma

Il tecnico dei giallorossi è amareggiato per il risultato e chiede più attenzione ai suoi per il match di ritorno

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Daniele De Rossi non può di certo essere felice per il ko interno della sua Roma nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Uno 0-2 che fa male ai giallorossi, col tecnico dei capitolini che analizzando la partita ha sottolineato: "Abbiamo giocato contro una squadra forte, difficile da recuperare se subisci gol. Siamo stati frenetici, il primo tempo mi è piaciuto perché riuscivamo a recuperare palla e li abbiamo costretti a calciare. Karsdorp? Il calcio è fatto di episodi, ma puntare il dito sugli errori è sbagliato. Ci sta, fa parte del gioco e ne usciamo tutti insieme".

"Abbiamo ancora il ritorno, oggi è girata attorno a quell'episodio. Potevamo fare tante altre cose, fino all'ultimo potevamo andarcela a giocare con un passivo diverso. Ma questo è il loro anno, andare in doppio svantaggio rende tutto più difficile" le parole di De Rossi.

Parlando dei gol di Azmoun e Abraham sfiorati nel finale ha aggiunto: "Ogni gol nelle sfide andata e ritorno può avere una valenza incredibile, però oggi abbiamo preso una traversa subito e magari al ritorno possiamo sbloccarla noi. Non sarà facile, io ci credo, non molliamo”.

"Cambieremo qualcosa, perché abbiamo tante partite in poco tempo. Andare forte in palleggio ti espone a diversi problemi, ma dobbiamo fare una scelta. Il gol l'abbiamo preso sul nostro possesso, poi potevamo fare meglio. Siamo stati emotivi, serve lucidità. Ma l'atteggiamento è stato quello giusto, a Leverkusen faremo la nostra partita sperando che possa girare anche dalla nostra" ha spiegato.

Parlando poi dell'atteggiamento in gara ha voluto ribadire: "Loro giocano con Boniface e Schick davanti, ma sono capitate partite anche senza attaccanti. Ci eravamo preparati, sapevamo come scardinarli ma sono una squadra difficile da affrontare. La analizzeremo nel dettaglio, ma penso che l'abbiamo giocata come dovevamo".

Sul match di ritorno, tra una settimana alla BayArena, ha poi aggiunto: "Proveremo ad arginare la forza fisica, la loro gamba e la loro rapidità. Noi abbiamo tecnica, dobbiamo saper prendere il tempo giusto e non lasciargli lo spazio. Più li attacchi forte e meno ruotano, dovremo essere perfetti".

