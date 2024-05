Inter: Sommer e Dimarco si sono allenati in gruppo, ok per il Sassuolo

Buone notizie per Simone Inzaghi dall'ultimo allenamento dell'Inter in vista della trasferta di sabato sera in casa del Sassuolo con lo scudetto già conquistato (esauriti i biglietti del settore ospiti). Sia Sommer che Dimarco, fermi negli ultimi giorni rispettivamente per leggera sindrome influenzale e per un affaticamento muscolare, sono tornati ad allenarsi in gruppo e quindi saranno a disposizione del tecnico nerazzurro. Il portiere svizzero sarà regolarmente tra i pali mentre l'esterno, assente contro il Torino, partirà dalla panchina. Al suo posto, come contro i granata, ci sarà Carlos Augusto. L'unico assente sarà Acerbi, fermo per la pubalgia con l'obiettivo di recuperare per gli Europei in Germania.