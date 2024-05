Tonali, in Inghilterra scommesse in 50 partite per 100.000 euro

il caso

Il centrocampista non avrebbe puntato mai oltre 10.000 euro per singola partita ed è sceso in campo in tre partite tra quelle scommesse

Emergono nuovi particolari sulla squalifica comminata dalla Federcalcio inglese a Sandro Tonali per scommesse. Sono 50 le puntate incriminate tra il 12 agosto e il 13 ottobre 2023, per una cifra complessiva - riporta il Mirror - di 85.600 sterline (oltre 100.000 euro). Il centrocampista, che oltre ai due mesi di stop (comunque sospesi) dovrà pagare anche 20.000 sterline di multa, avrebbe detto di non aver scommesso ma oltre 10.000 euro per puntata.

In particolare, il tabloid inglese specifica come Tonali abbia scommesso anche su quattro partite del Newcastle: una multipla da circa 10.000 euro nel match contro il Manchester City, partita vinta dai Magpies; poi avrebbe puntato una multipla in cui figurava anche la vittoria della sua squadra o contro il Brighton (il 2 settembre) o il Burnley (il 30 settembre); una multipla in cui figurava pure il successo del Newcastle su quella contro il Brentford (16 settembre); infine una multipla in cui figurava la vittoria della sua squadra contro il West Ham dell'8 ottobre. In tre di queste quattro partite, tutte tranne quella contro il Brentford, era anche sceso in campo.

Nella decisione della FA ha inciso il fatto che Tonali scommettesse a favore della sua squadra, dunque non aveva motivo per incidere negativamente nel rendimento in campo. Le scommesse guadagnate e vinte, inoltre, sono inferiori allo stipendio del giocatore, per questo non è stato valutato un discorso di stampo economico.

L'ex Milan potrà tornare in campo il 27 agosto 2024, a scadenza della squalifica: se da qui a quella data dovesse nuovamente commettere irregolarità, scatterebbero gli ulteriori due mesi di stop della condizionale inflittagli oggi.

