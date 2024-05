F1, Leclerc "Newey in Ferrari? Ha dimostrato che quando c’è lui il successo arriva, sarei felice"

F1 MIAMI

Il pilota monegasco sulle voci di un possibile arrivo alla Rossa del progettista dopo l'addio alla Red Bull. Sainz: “Non ho rifiutato Audi, solo speculazioni"

© Getty Images Alla vigilia della tre giorni di Formula 1 a Miami hanno parlato i due piloti Ferrari. Charles Leclerc si è sbilanciato (così come Lewis Hamilton) sulla possibilità dell’arrivo di Adrian Newey a Maranello dopo l'annuncio dell'addio alla Red Bull: “Ha dimostrato che quando c’è lui, il successo arriva. Sarei felice". Guarda al (suo personale) futuro anche Carlos Sainz, smentendo le voci su un suo presunto rifiuto ad Audi: “Non è corretto, ci sono tante speculazioni”.

Vedi anche Formula 1 Newey lascia la Red Bull: la Ferrari sogna dopo l'incontro a Londra con Vasseur

"Non mi aspettavo la notizia del suo addio, è una di quelle cose inaspettate che fa il giro del mondo - ha proseguito Leclerc parlando di Newey - Naturalmente se arrivasse in Ferrari sarei felice. Non esiste nessuna persona più grande o più importante di una scuderia, ma lui ha dimostrato che ovunque vada poi ci sia del successo. Newey è una di quelle figure con cui tutti i piloti del paddock vorrebbero lavorare. Tutti i team hanno fatto passi in avanti negli ultimi mesi, ma un suo eventuale arrivo sarebbe favoloso".

Anche Carlos Sainz ha voluto rispondere alle voci sul suo futuro, smentendo un suo presunto rifiuto ad Audi: “Queste voci non sono corrette, non è vero. Ci sono tante speculazioni a riguardo. Sto continuando a lavorare e a parlare con tante persone, come ho già specificato ci sono tante cose che non dipendono nemmeno da me. Ci sono delle discussioni e alcune di queste sono anche in stato avanzato, ma ci vorrà ancora del tempo”.