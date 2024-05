Veronica Bartoli: "Reggio Emilia ai playoff per giocarsela. Priftis rimarrà con noi. E su Galloway..."

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il presidente della Unahotels in esclusiva a SportMediaset: l'orgoglio per una stagione da 8 in pagella, l'attesa per l'inizio dei playoff e il futuro di coach Priftis, Langston Galloway e Momo Faye

Alle spalle delle Fab Four (Bologna, Milano, Brescia e Venezia) c'è Reggio Emilia che non stazionava così in alto a (quasi) fine regular season dal 2016. Un piazzamento che dà orgoglio a chi lavora per la Unahotels, che dopo aver raggiunto le Final Eight di Coppa Italia (con la finale sfumata a un passo dal sogno) è ora pronta a regalare emozioni ai suoi tifosi nella post season di LBA.

"I playoff? Li affronteremo per giocarcela con tutti. Ci siamo arrivati con merito, abbiamo dimostrato di poter competere contro le grandi". Brillano gli occhi a Veronica Bartoli, presidente e anima della Pallacanestro Reggiana che sta per chiudere la stagione regolare con il morale alto per quanto fatto finora. Tanto da meritarsi un bel voto in pagella: "Un bell’otto. Un risultato arrivato con un grande lavoro ottenuto con l'apporto di tutti, giorno dopo giorno. Perché tutti abbiamo collaborato al successo della Pallacanestro Reggiana. Ed è frutto del feeling che si è creato tra i giocatori, un feeling molto forte".

E tra i giocatori che hanno contribuito alla grande stagione di Reggio c'è sicuramente Langston Galloway che con 17 punti di media è stato il principale terminale offensivo della squadra, tanto da attirare le attenzioni di più di un club: "Langston è un giocatore molto importante per la Pallacanestro Reggiana. Abbiamo lavorato bene insieme, ci piacerebbe che rimanesse con noi. Ne parleremo a fine stagione". Da Galloway a Momo Faye, forte candidato al premio di miglior Under del campionato dopo una stagione di grande crescita che potrebbe aprirgli porte importanti per il futuro, col sogno NBA in testa: "Momo è stata una bellissima scommessa che abbiamo vinto. Il nostro obiettivo è ora riuscire a lanciare tanti altri giovani".

Compito che spetterà ancora a Dimitris Priftis, a cui Veronica Bartoli riconosce i giusti meriti per i risultati conquistati. Con nuovi traguardi da raggiungere nell'immediato futuro: "Gli obiettivi che ci siamo posti a lungo termine sono migliorare anno dopo anno, cercando di costruire qualcosa di sempre più solido. Con coach Priftis avevamo fatto un discorso all’inizio quando arrivò a Reggio Emilia: lavorare insieme più anni per costruire un progetto. L’anno prossimo sarà con noi".