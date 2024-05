Juventus, Allegri senza Alex Sandro per la Roma e col dubbio Yildiz

verso Roma-Juventus

Il tecnico prepara la formazione anti-Roma, tra i convocati mancheranno solo gli squalificati e il brasiliano infortunato

© Getty Images La Juventus si avvicina alla sfida di campionato contro la Roma, gara che chiude il programma domenicale della 35esima giornata, con alcune defezioni e dubbi. Massimiliano Allegri, infatti, è certo di partire alla volta della Capitale senza Alex Sandro, mentre spera di avere Kenan Yildiz per la trasferta romana. Il turco, che è pronto a strappare la convocazione, ha lavorato a parte nelle ultime ore, ma scalpita per ritrovare il campo.

Contro gli uomini di De Rossi sarà una sfida importantissima per i bianconeri, un crocevia fondamentale per mettere l'ipoteca sulla qualificazione in Champions League sperando in un risultato sfavorevole dell'Atalanta. Ma ci sarà da concentrarsi sulla gara dell'Olimpico, perché è uno scontro diretto che potrebbe dare ancora più entusiasmo e voglia di concludere bene la stagione, con ancora in ballo un trofeo come la Coppa Italia.

In vista della gara di Roma, Allegri è pronto a diramare le convocazioni con la consapevolezza di non avere tra gli arruolabili tre pedine: gli squalificati Pogba e Fagioli e l'infortunato Alex Sandro. Il brasiliano, infatti, si è fermato per un sovraccarico al soleo della gamba destra e non partirà col resto della squadra per la trasferta. Gli altri, invece, dovrebbero esserci tutti. Vedi anche juventus Juve, Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza

Dovrebbe farcela De Sciglio, che nelle ultime sedute ha lavorato in gruppo, così come Kenan Yildiz che ha svolto allenamento personalizzato ma che dovrebbe strappare la convocazione. E allora Allegri ha modo di studiare nel dettaglio la formazione che, sorprese dell'ultimo minuto escluse, dovrebbe schierarsi col più classico dei 3-5-2.

Mentre Danilo, Bremer e Gatti sono certi della loro presenza in difesa davanti a Szczesny, i dubbi per Allegri sono a centrocampo. Sulle fasce si sistemeranno Cambiaso e Kostic, ma rimane viva la concorrenza di Weah e Iling Junior. In avanti recupera Vlahovic che dovrebbe condividere il reparto offensivo con Chiesa, anche se Yildiz scalpita.