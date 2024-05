Palladino: "Futuro? Penso alle ultime quattro gare col Monza, ho dato tutto"

VERSO MONZA-LAZIO

Il tecnico dei brianzoli in conferenza: "Bello ritrovare Tudor"

"Oggi alla Lazio c'è un nuovo allenatore. Quel Monza fece molto bene all'Olimpico ma adesso serve pensare alla partita di sabato. Igor Tudor è un allenatore molto bravo, rispetto alla passata gestione se vogliamo è più cinico e concreto. Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con lui a Torino nella Juventus e sono contento di affrontarlo. Sarà una partita difficile e complicata". Così l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia della partita contro la Lazio in campionato.

Capitolo infortunati. "Non mi piace pensare a chi non ho e non ho avuto a disposizione, mi dispiace che ne abbiamo persi tanti per strada ma fa parte del gioco. Credo ci siano mancati tanto ma chi li ha sostituiti hanno fatto benissimo. Il calcio sarebbe più bello senza infortuni ma non può essere così. La mia esperienza mi ha condizionato molto - ha aggiunto - non sono riuscito ad esprimere tutto quello che volevo. Tuttavia penso sempre positivamente e dagli infortuni bisogna uscirne ancora più forti".

Inevitabile parlare del suo futuro, viste le tante voci. "Tutte queste notizie le sento ma non ci do peso. In questo momento la priorità è il Monza. Sono concentratissimo su queste quattro partite che ci mancano e voglio farle al massimo - ha detto Palladino - perché abbiamo ancora tanti obbiettivi da raggiungere. Poi le valutazioni le faremo alla fine".

Sulla sua esperienza col Monza, infine, ha detto: "Mi capita spesso di girare per la città e percepire il clima, i tifosi sono felicissimi e questo mi rende orgoglioso. Come l'aver dato gioie a loro e aver migliorato ogni singolo ragazzo. Per un allenatore è la cosa più gratificante. Non c'è nulla che non rifarei, mi sento di aver dato tutto per questa squadra e aver scritto insieme al mio staff pagine di storia di questo club".

