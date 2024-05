Fiorentina, Italiano: "Non percepito il pericolo sul 2-2 poi bravi a vincerla"

qui fiorentina

Il tecnico viola dopo l'andata col Bruges: "Abbiamo un vantaggio in vista del ritorno ma servirà più attenzione. Bravo Nzola"

Fiorentina-Bruges: le foto del match























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vincenzo Italiano non del tutto soddisfatto dopo la vittoria in extremis della Fiorentina nell'andata della semifinale di Conference League contro il Bruges: "C'è il rammarico di aver subito due gol, uno su calcio di rigore e l'altro che nasce dal possibile nostro 3-1 con la loro difesa che poi ha rinviato un po' a caso facendo nascere il 2-2. In quell'occasione abbiamo sbagliato, se l'avessimo chiusa prima avremmo potuto dilagare. Comunque siamo stati bravi a vincerla, mi è piaciuto l'atteggiamento di Nzola sin dal suo ingresso in campo. Ora abbiamo un minimo vantaggio sui nostri avversari in vista del ritorno, dove dovremo fare meglio".

La Fiorentina l'ha risolta con qualità e fisicità offensiva: "Alla fine unendo quelle due qualità metti in difficoltà chiunque, mi sono piaciuti i subentrati". Resta il forte rammarico per aver rischiato di pareggiarla: "Anche nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 palloni pericolosi per poter vincere in modo più ampio. I ragazzi in questo ultimo periodo comunque stanno avendo un atteggiamento strepitoso".

Italiano a Sky spiega cosa non è andato sul gol di Thiago: "Martinez Quarta e Ranieri non hanno percepito che quel pallone potesse diventare pericoloso, hanno abbassato il livello di attenzione perché stavamo dominando: è una cosa che un po' mi dà fastidio".

Infine, sul match di ritorno: "Se ragioniamo come sull'episodio del 2-2 finisce male perché il Bruges in casa ha una marcia in più. Dovremo tenere la spina attaccata sino alla fine, massima attenzione perché sono partite imprevedibili".

Vedi anche conference league Conference League, Fiorentina-Bruges 3-2: Nzola la decide al 91'