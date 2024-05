Napoli, maxi offerta al Torino per Buongiorno

MANOVRE AZZURRE

De Laurentiis vuole chiudere per il difensore granata e si è fatto avanti con 35 milioni di euro più 5 di bonus

In attesa di conoscere il nome dell'allenatore che guiderà il Napoli nella prossima stagione, Aurelio de Laurentiis si sta già muovendo per rinnovare la rosa. Uno dei punti deboli quest'anno è stata la difesa, con il sostituto di Kim, Natan, che non ha risposto alle attese. Per questo gli azzurri cercano un giocatore di alto profilo, possibilmente giovane, che possa prendere per mano il reparto. E il nome in questione sembra essere quello di Alessandro Buongiorno, che proprio agli azzurri ha anche segnato nel girone di andata.

Vedi anche Calcio Sarò con te : nelle sale il film che celebra lo scudetto del Napoli di Spalletti AdL si era già fato avanti con Cairo a gennaio, ma non se ne fece nulla perché il numero uno del Torino non voleva privarsi del suo capitano nel bel mezzo del campionato. In quell'occasione, però, sembrano essere state gettate le basi per una trattativa già in fase avanzata. Il Napoli, infatti, vorrebbe battere la concorrenza delle altre big italiane, Juve, Inter e Milan in testa, ma anche della Premier League.

Tanto che, come racconta il Corsport, sarebbe stata fatta recapitare ai granata un'offerta davvero allettante e in linea con le richieste del Toro: 35 milioni di euro più altro 5 di bonus. Di sicuro un bello scatto in avanti per assicurarsi uno dei talenti italiani più seguiti e dal grande potenziale, anche in chiave Nazionale.