Giro d'Italia, Pogacar chiude la presentazione delle squadre: "Puntiamo a vincere qualche tappa e la maglia rosa"

Lo sloveno ha accentrato l'attenzione del pubblico presente al Castello del Valentino sotto la pioggia

Il Giro d'Italia alza il sipario: presentate le squadre al Castello del Valentino





































Non poteva essere che una reggia ad accogliere l'arrivo del re del ciclismo. E così il Giro d'Italia ha alzato il proprio sipario presentandosi al Castello del Valentino dove fra meno di quarantotto ore prenderà il via l'edizione numero 107 e ospitando l'arrivo di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha accentrato tutta l'attenzione nel corso della presentazione delle squadre andata in scena nell'antica residenza dei Savoia illuminata per l'occasione tutta di rosa.

Nonostante la forte pioggia che si è abbattuta sulla località piemontese, centinaia di persone sono accorse sotto il palco per vedere il portacolori dell'UAE Team Emirates che potrebbe vestire la maglia rosa sin dalla prima tappa con passaggio a Superga e arrivo a Torino. "L'obiettivo è di vincere qualche tappa e conquistare la maglia rosa, soprattutto in compagnia di questi fantastici compagni di squadra" ha chiosato lo sloveno che non si è sbilanciato.

Vedi anche ciclismo Giro d'Italia, Pogacar sbarca nella Penisola: "Sono favorito? Non sento la pressione" A sfidarlo ci sarà l'Ineos Grenadiers di Geraint Thomas e Filippo Ganna, una vera e propria corazzata che si prepara a far saltare il banco soprattutto grazie all'esperienza del gallese, lo scorso anno battuto soltanto in extremis da Primoz Roglic: "Abbiamo una grande squadra. Come al solito qua al Giro c'è una grande atmosfera. Vedremo cosa riusciremo a fare - ha spiegato Thomas a cui ha fatto eco la "Locomotiva di Verbania che potrebbe esser la sorpresa a Torino -. La prima tappa è complicata, però cercheremo di far il meglio possibile. Speriamo di farvi divertire".

Le speranze italiane saranno invece rivolte su Jonathan Milan (Lidl-Trek), deciso a puntare a vincere nuovamente la maglia ciclamino dedicata ai velocisti, e su Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius) che avrà a disposizione l'esperienza di Damiano Caruso per puntare al podio oltre che alla maglia bianca: "Siamo qui con un'ottima squadra. Le aspettative sono alte - ha sottolineato il laziale -. Vengo da un Tour of the Alps con una buona condizione. Spero di poter fare bene".